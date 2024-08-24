Уральцы в течение пяти дней в конце августа смогут любоваться МКС

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Так, жители Екатеринбурга за это время смогут увидеть МКС 9 раз. Информация об этом появилась на официальном сайте Международной космической станции.
Наблюдать за полетом МКС можно будет только при хорошей погоде.
Международная космическая станция — это проект, в котором участвуют 14 стран мира, в том числе Россия и США. Она была запущена в космос в 1998 году. Занесена в Книгу рекордов Гинесса как самый дорогой проект человечества.
Сейчас на борту МКС находится международный экипаж, в состав которого входят 9 человек, три женщины и шесть мужчин, в том числе российские космонавты Олег Кононенко, Александр Гребенкин и Николай Чуб.
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