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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Жители Среднего Урала в течение пяти дней смогут наблюдать за МКС

Уральцы в течение пяти дней в конце августа смогут любоваться МКС

24 августа 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney

Жители Среднего Урала в течение пяти дней смогут наблюдать за МКС

Международная космическая станция пролетит над Средним Уралом. С Земли ее можно будет наблюдать в период с 25 по 30 августа.

Так, жители Екатеринбурга за это время смогут увидеть МКС 9 раз. Информация об этом появилась на официальном сайте Международной космической станции.

  • 25 августа — в 4:41
  • 26 августа — в 3:33 и 5:05
  • 27 августа — 3:57
  • 28 августа — 4:21
  • 29 августа — 3:13 и 4:44
  • 30 августа — 3:37 и 5:08

Наблюдать за полетом МКС можно будет только при хорошей погоде.

Международная космическая станция — это проект, в котором участвуют 14 стран мира, в том числе Россия и США. Она была запущена в космос в 1998 году. Занесена в Книгу рекордов Гинесса как самый дорогой проект человечества.

Сейчас на борту МКС находится международный экипаж, в состав которого входят 9 человек, три женщины и шесть мужчин, в том числе российские космонавты Олег Кононенко, Александр Гребенкин и Николай Чуб.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Космос#МКС#Космонавты#Екатеринбург#Наблюдение
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