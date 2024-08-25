Корейский язык оказался в рейтинге популярных иностранных языков в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В топ-10 популярных иностранных языков в Екатеринбурге корейский язык занимает седьмое место. Также большим спросом пользуются репетиторы, преподающие английский, китайский, испанский, немецкий и другие языки, рассказали эксперты сервиса «Авито. Услуги».
При этом после корейского языка в рейтинге идут японский и итальянский языки, а также иврит.
Напомним, в Екатеринбурге назначат дополнительные выплаты учителям за обучение русскому языку детей мигрантов.