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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

В Екатеринбурге растет спрос на преподавателей корейского языка

Корейский язык оказался в рейтинге популярных иностранных языков в Екатеринбурге

25 августа 2024, 08:18

В Екатеринбурге растет спрос на преподавателей корейского языка

В Екатеринбурге увеличился спрос на преподавателей корейского языка. За последний год он стал выше на 19 процентов.

В топ-10 популярных иностранных языков в Екатеринбурге корейский язык занимает седьмое место. Также большим спросом пользуются репетиторы, преподающие английский, китайский, испанский, немецкий и другие языки, рассказали эксперты сервиса «Авито. Услуги».

При этом после корейского языка в рейтинге идут японский и итальянский языки, а также иврит.

Напомним, в Екатеринбурге назначат дополнительные выплаты учителям за обучение русскому языку детей мигрантов.

На благо города: свыше 250 новых педагогов будут преподавать в школах Нижнего Тагила
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