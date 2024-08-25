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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Мэра Полевского будут судить за нарушение антимонопольного закона

Мэра Полевского будут судить за нарушение антимонопольного закона

25 августа 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney
Мэр Полевского Константин Поспелов фигурирует в уголовном деле о нарушении антимонопольного закона.

Поспелова обвиняют в том, что при выдачи средств городской коммунальной организации он не провел конкурентную процедуру.

Вследствие этого стали поступать жалобы других организаций, а также было возбуждено дело сотрудниками антимонопольной службы, пишет Ура.ру.

Дело будет рассматриваться в суде в сентябре 2024 года. Его могут оштрафовать или отстранить от занимаемой должности на три года.

Напомним, в Ивделе оштрафован бывший сотрудник ИК за коррупционную деятельность.

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