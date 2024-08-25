Мэра Полевского будут судить за нарушение антимонопольного закона

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Поспелова обвиняют в том, что при выдачи средств городской коммунальной организации он не провел конкурентную процедуру.
Вследствие этого стали поступать жалобы других организаций, а также было возбуждено дело сотрудниками антимонопольной службы, пишет Ура.ру.
Дело будет рассматриваться в суде в сентябре 2024 года. Его могут оштрафовать или отстранить от занимаемой должности на три года.
Напомним, в Ивделе оштрафован бывший сотрудник ИК за коррупционную деятельность.