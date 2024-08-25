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Пенсионерка в Нижнем Тагиле потерялась около ТЦ «Депо»

Пенсионерка в Нижнем Тагиле потерялась около ТЦ «Депо»

25 августа 2024, 10:47
Фото: Группа ВКонтакте «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ»
В Нижнем Тагиле местные жители заметили пожилую женщину, которая ходит около ТЦ «Депо» и пытается кого-то найти.

По словам очевидцев, женщина кого-то ищет около автомобилей и говорит, что ее должны забрать, рассказали в группе ВКонтакте «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

Прохожие также отметили, что пенсионерка не понимает, где она сейчас находится, а также не может сообщить свое имя. О ней сообщили в полицию.

Напомним, 19 августа 2024 года в поселке Свердловской области бесследно пропала пожилая женщина. Она ушла из сада в лес и не вернулась обратно. Здоровье пенсионерки в порядке, при этом у нее проблемы со зрением.

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