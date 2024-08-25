Пенсионерка в Нижнем Тагиле потерялась около ТЦ «Депо»

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
По словам очевидцев, женщина кого-то ищет около автомобилей и говорит, что ее должны забрать, рассказали в группе ВКонтакте «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
Прохожие также отметили, что пенсионерка не понимает, где она сейчас находится, а также не может сообщить свое имя. О ней сообщили в полицию.
Напомним, 19 августа 2024 года в поселке Свердловской области бесследно пропала пожилая женщина. Она ушла из сада в лес и не вернулась обратно. Здоровье пенсионерки в порядке, при этом у нее проблемы со зрением.