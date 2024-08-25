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Updated Сегодня, 07:46

Пешеход погиб под колесами машины на трассе Екатеринбург — Полевской

Пешеход оказался под колесами машины на трассе Екатеринбург — Полевской

25 августа 2024, 07:44
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пешеход погиб под колесами машины на трассе Екатеринбург — Полевской

Житель Свердловской области попал под машину LADA Granta на трассе Екатеринбург — Полевской. ДТП произошло 24 августа 2024 года.

Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. В этот момент его сбил автомобиль, ехавший по трассе. От полученных травм пострадавший скончался, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося дорожного происшествия.

Напомним, на трассе под Екатеринбургом водитель иномарки, не справившись с управлением, оказался в кювете. Он получил серьезные повреждения и вскоре скончался в медучреждении.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Автомобиль#Пешеход#Трасса#Водитель#ЧП#Потерпевший#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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