Пешеход оказался под колесами машины на трассе Екатеринбург — Полевской

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. В этот момент его сбил автомобиль, ехавший по трассе. От полученных травм пострадавший скончался, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося дорожного происшествия.
Напомним, на трассе под Екатеринбургом водитель иномарки, не справившись с управлением, оказался в кювете. Он получил серьезные повреждения и вскоре скончался в медучреждении.