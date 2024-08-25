Рыбаки поймали более 20 щук в реке Исеть в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
По словам свердловчанина, собравшего улов, вес пойманных щук от 400 грамм до килограмма, рассказали в группе ВКонтакте «Уральский клуб рыбалки».
Напомним, мужчина из Свердловской области обнаружил в лесу нечасто встречающиеся грибы. По словам свердловчанина, некоторые из них имеют внешнее сходство сразу с несколькими видами, поэтому он не может достоверно сказать, как они называются.
Также в свердловском лесу грибники обнаружили голубые грибы, которые растут до конца осеннего сезона.