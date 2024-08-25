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Рыбаки поймали более 20 щук в реке Исеть в Свердловской области

Рыбаки поймали более 20 щук в реке Исеть в Свердловской области

25 августа 2024, 07:13
Фото: Группа ВКонтакте «Уральский клуб рыбалки»
Житель Свердловской области поймали в реке Исеть более 20 щук.

По словам свердловчанина, собравшего улов, вес пойманных щук от 400 грамм до килограмма, рассказали в группе ВКонтакте «Уральский клуб рыбалки».

Напомним, мужчина из Свердловской области обнаружил в лесу нечасто встречающиеся грибы. По словам свердловчанина, некоторые из них имеют внешнее сходство сразу с несколькими видами, поэтому он не может достоверно сказать, как они называются.

Также в свердловском лесу грибники обнаружили голубые грибы, которые растут до конца осеннего сезона.

В Свердловской области стали чаще находить краснокнижные грибы
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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Река#Рыбаки#Рыба#Водоем#Екатеринбург#Щука
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