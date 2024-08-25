В полиции опровергли мародерство в рухнувшем доме в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Ранее в СМИ сообщалось, что из дома неизвестные выносят ценные вещи и это не единичный случай. Однако эти сведения опровергли в пресс-службе нижнетагильских правоохранительных органов.
В ведомстве отметили, что полицейские следят за порядком на месте происшествия. Также, по словам очевидцев, в квартиры этого дома сейчас нельзя зайти без документов, которые подтверждают право собственности.
Напомним, 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле произошел взрыв многоэтажного дома, в котором погибли люди. Также есть пострадавшие.