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В полиции опровергли мародерство в рухнувшем доме в Нижнем Тагиле

В полиции опровергли мародерство в рухнувшем доме в Нижнем Тагиле

25 августа 2024, 08:49
Фото: tagilcity.ru
В полиции Нижнего Тагиле опровергли информацию о мародерстве в рухнувшем доме на Вагонке после взрыва.

Ранее в СМИ сообщалось, что из дома неизвестные выносят ценные вещи и это не единичный случай. Однако эти сведения опровергли в пресс-службе нижнетагильских правоохранительных органов.

В ведомстве отметили, что полицейские следят за порядком на месте происшествия. Также, по словам очевидцев, в квартиры этого дома сейчас нельзя зайти без документов, которые подтверждают право собственности.

Напомним, 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле произошел взрыв многоэтажного дома, в котором погибли люди. Также есть пострадавшие.

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