Вагонка без воды, слухи о мародерстве в Тагиле, санкции и «Поезд Победы»

Инспекторы ДПС Олег Вороновский и Арсений Морозов, которые неделю назад спасли раненого мальчика, рассказали в подробностях о том дне. Они сразу же оценили серьёзность ситуации и предложили семье помощь. В итоге все закончилось благополучно, и мальчик уже идет на поправку.