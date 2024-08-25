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Posted 25 августа, 14:38

Published 25 августа, 14:38

Modified 25 августа, 14:40

Updated 25 августа, 14:40

Вагонка без воды, слухи о мародерстве в Тагиле, санкции и «Поезд Победы»

Вагонка без воды, слухи о мародерстве в Тагиле, санкции и «Поезд Победы»

25 августа 2024, 14:38
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
На Вагонке опять отключили воду. США ввели санкции против тагильского ЕВРАЗ НТМК. Полиция опровергает слухи о мародерстве в рухнувшем доме. Инспекторы ДПС рассказали о спасении раненого мальчика. В Тагил прибыл «Поезд Победы». Читайте итоги за выходные в нашем обзоре

Микрорайон Вагонка в Нижнем Тагиле снова остался без горячей воды. Ее отключили на 40 улицах. Причина — коммунальная авария, которую устраняют сотрудники МУП «Горэнерго-НТ».

Когда это закончится? Вагонка в Нижнем Тагиле снова осталась без горячей воды
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США ввели санкции против холдинга Evraz. Под ограничения попал и тагильский завод ЕВРАЗ НТМК. Всего в новом санкционном списке — около 400 физических лиц и компаний горнодобывающей, металлургической и угольной промышленности.

Тагильский ЕВРАЗ НТМК включен в новый санкционный список США
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В Нижнем Тагиле активно распространяются слухи о том, что неизвестные выносят вещи из уцелевших подъездов рухнувшего после взрыва газа дома на улице Сибирской. Однако в полиции эту информацию опровергают: зайти в подъезд без документов, подтверждающих право на собственность, невозможно.

В полиции опровергли мародерство в рухнувшем доме в Нижнем Тагиле
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Инспекторы ДПС Олег Вороновский и Арсений Морозов, которые неделю назад спасли раненого мальчика, рассказали в подробностях о том дне. Они сразу же оценили серьёзность ситуации и предложили семье помощь. В итоге все закончилось благополучно, и мальчик уже идет на поправку.

«Кровь все шла». Тагильские полицейские рассказали о спасении мальчика с раной руки
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В Нижний Тагил прибыл «Поезд Победы». Это уникальная передвижная экспозиция, которая рассказывает об истории Великой Отечественной войны. Тгильчане могли посетить музей на колесах в субботу и воскресенье.

Уникальный передвижной «Поезд Победы» прибыл в Нижний Тагил
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