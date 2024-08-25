Вагонка без воды, слухи о мародерстве в Тагиле, санкции и «Поезд Победы»

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Микрорайон Вагонка в Нижнем Тагиле снова остался без горячей воды. Ее отключили на 40 улицах. Причина — коммунальная авария, которую устраняют сотрудники МУП «Горэнерго-НТ».
США ввели санкции против холдинга Evraz. Под ограничения попал и тагильский завод ЕВРАЗ НТМК. Всего в новом санкционном списке — около 400 физических лиц и компаний горнодобывающей, металлургической и угольной промышленности.
В Нижнем Тагиле активно распространяются слухи о том, что неизвестные выносят вещи из уцелевших подъездов рухнувшего после взрыва газа дома на улице Сибирской. Однако в полиции эту информацию опровергают: зайти в подъезд без документов, подтверждающих право на собственность, невозможно.
Инспекторы ДПС Олег Вороновский и Арсений Морозов, которые неделю назад спасли раненого мальчика, рассказали в подробностях о том дне. Они сразу же оценили серьёзность ситуации и предложили семье помощь. В итоге все закончилось благополучно, и мальчик уже идет на поправку.
В Нижний Тагил прибыл «Поезд Победы». Это уникальная передвижная экспозиция, которая рассказывает об истории Великой Отечественной войны. Тгильчане могли посетить музей на колесах в субботу и воскресенье.