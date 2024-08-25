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Published Сегодня, 05:38

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Updated Сегодня, 05:40

Водитель автомобиля столкнулся с мотоциклистом в Екатеринбурге

Водитель автомобиля столкнулся с мотоциклистом в Екатеринбурге

25 августа 2024, 05:38
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге случилась авария с участием машины ВАЗ и мотоцикла. Один человек пострадал. ДТП произошло на Турбинной улице вечером 24 августа 2024 года.

Автомобилист, поворачивая влево, не уступил дорогу мотоциклу, в результате чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Видео: ГИБДД по Свердловской области

В случившейся аварии пострадал мотоциклист. Его доставили в медучреждение с переломом бедра. Автоинспекторы организовали проверку по факту инцидента.

Напомним, 23 августа 2024 года в Нижнем Тагиле подросток, ехавший на велосипеде, оказался под колесами автомобиля. У него пострадали рука и нога. После осмотра его отпустили домой.

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