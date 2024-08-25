Водитель автомобиля столкнулся с мотоциклистом в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Автомобилист, поворачивая влево, не уступил дорогу мотоциклу, в результате чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В случившейся аварии пострадал мотоциклист. Его доставили в медучреждение с переломом бедра. Автоинспекторы организовали проверку по факту инцидента.
Напомним, 23 августа 2024 года в Нижнем Тагиле подросток, ехавший на велосипеде, оказался под колесами автомобиля. У него пострадали рука и нога. После осмотра его отпустили домой.