Вспышка бешенства ожидается в Свердловской области осенью

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
В регионе замечено все больше случаев такого заболевания. В особенности это заметно в Ирбите и некоторых других районах области.
Всего в 2024 году зарегистрировано 37 случаев заболеваний, рассказал глава областного Департамента ветеринарии Евгений Трушкин телеканалу «ОТВ-Екатеринбург».
Переносчиками могут грызуны, лисы, енотовидные собаки и бродячие животные.
Напомним, в Екатеринбурге обнаружили тело заболевшей лисицы. На территории сейчас введен карантин, который будет продолжаться до конца октября.