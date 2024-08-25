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Published Сегодня, 06:49

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Updated Сегодня, 06:51

Вспышка бешенства ожидается в Свердловской области осенью

Вспышка бешенства ожидается в Свердловской области осенью

25 августа 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области возможно распространение бешенства осенью 2024 года.

В регионе замечено все больше случаев такого заболевания. В особенности это заметно в Ирбите и некоторых других районах области.

Всего в 2024 году зарегистрировано 37 случаев заболеваний, рассказал глава областного Департамента ветеринарии Евгений Трушкин телеканалу «ОТВ-Екатеринбург».

Переносчиками могут грызуны, лисы, енотовидные собаки и бродячие животные.

Напомним, в Екатеринбурге обнаружили тело заболевшей лисицы. На территории сейчас введен карантин, который будет продолжаться до конца октября.

Лиса с бешенством обнаружена в Екатеринбурге
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