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Женщина в Екатеринбурге отказывается показать больную дочь врачам

Женщина в Екатеринбурге отказывается показать больную дочь врачам

25 августа 2024, 06:00
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местная жительница не разрешает осматривать врачам ее дочь с серьезной травмой.

Шесть лет назад у девочки во время рождения был травмирован позвоночник. В связи с этим ей необходимо проводить лечение, рассказали в пресс-службе СКР.

Родители ребенка развелись некоторое время назад. После этого екатеринбурженка не позволяет получать дочери квалифицированную помощь, а также запрещает ей видеться с отцом. Бывший муж обратился к главе Следкома Александру Бастрыкину с просьбой помочь его дочери.

Руководитель ведомства поручил исполняющему обязанности главы регионального СК Константину Мирошниченко провести проверку и доложить ему о ее результатах.

Напомним, в Екатеринбурге умер от онкологии маленький мальчик. Врачи по ошибке диагностировали ему бронхит.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Девочка#Мать#Врачи#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#СК
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