Женщина в Екатеринбурге отказывается показать больную дочь врачам

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Шесть лет назад у девочки во время рождения был травмирован позвоночник. В связи с этим ей необходимо проводить лечение, рассказали в пресс-службе СКР.
Родители ребенка развелись некоторое время назад. После этого екатеринбурженка не позволяет получать дочери квалифицированную помощь, а также запрещает ей видеться с отцом. Бывший муж обратился к главе Следкома Александру Бастрыкину с просьбой помочь его дочери.
Руководитель ведомства поручил исполняющему обязанности главы регионального СК Константину Мирошниченко провести проверку и доложить ему о ее результатах.
Напомним, в Екатеринбурге умер от онкологии маленький мальчик. Врачи по ошибке диагностировали ему бронхит.