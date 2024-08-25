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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Житель Ирбита лишил жизни подругу за отказ в интимной близости

Житель Ирбита лишил жизни подругу за отказ в интимной близости

25 августа 2024, 12:34
Фото: 1MI
Мужчина в Ирбите зарезал 44-летнюю подругу, которая отказалась заняться с ним сексом. Происшествие случилось 25 августа 2024 года.

Женщина, услышав от знакомого предложение заняться интимом, ответила отказом. Мужчина схватил нож и нанес ей несколько ударов, вследствие чего потерпевшая скончалась, пишет «КП-Екатеринбург».

Тело убитой свердловчанки нашли соседи. Вскоре правоохранители задержали нападавшего. Известно, что ранее он был уже судим за убийство.

Напомним, 21 августа 2024 года в Качканаре местный житель напал с ножом на бывшую сожительницу в подъезде ее дома. Потерпевшая погибла. Известно, что мужчина вышел из тюрьмы за несколько дней до убийства.

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