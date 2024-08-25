Житель Ирбита лишил жизни подругу за отказ в интимной близости

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Женщина, услышав от знакомого предложение заняться интимом, ответила отказом. Мужчина схватил нож и нанес ей несколько ударов, вследствие чего потерпевшая скончалась, пишет «КП-Екатеринбург».
Тело убитой свердловчанки нашли соседи. Вскоре правоохранители задержали нападавшего. Известно, что ранее он был уже судим за убийство.
Напомним, 21 августа 2024 года в Качканаре местный житель напал с ножом на бывшую сожительницу в подъезде ее дома. Потерпевшая погибла. Известно, что мужчина вышел из тюрьмы за несколько дней до убийства.