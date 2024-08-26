Что делать с землей после уборки картошки: советы профессиональных агрономов

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
После того, как картошка выкопана, высушена и уложена в мешки, у многих дачников возникает вопрос, что делать с картофельным полем. Нужно ли оставить землю в покое до следующего года? А может быть ее как-то обработать? Эксперты портала «Ботаничка» уверяют, что после уборки урожая основные дела только начинаются.
Вот список необходимых дел.
Важно полностью очистить картофельное поле от ботвы и сорняков. Зачем это нужно? Таким образом мы избавляемся от вредителей и от болезней. Ведь часть картошки могла быть поражена, например, фитофторозом, опаснейшим заболеванием, которым страдают растения семейства пасленовых.
Картофель очень сильно истощает почву. Вот почему важно восстановить ее плодородность. И лучшими помощниками здесь выступают сидераты. Об их пользе уже немало говорили и писали. Сидераты насыщают землю полезными микроэлементами, позволяют бороться с болезнями и с вредителями. А ещё они способны восстанавливать структуру и текстуру грунта и позволяют существенно сэкономить на минеральных удобрениях.
Традиционно дачники после картофеля сажают горчицу, люцерну, клевер, вику, горох или фацелию.
Злаковые предпочтительны при заражении проволочником и другими почвенными вредителями, а также при потере рыхлости или при признаках нарушения баланса рН на участке, — отмечают эксперты «Ботанички».
Посадить сидераты очень просто: их разбрасывают по полю, а затем просто слегка присыпают сверху землей. Они начнут прорастать после первого же дождя. Следующий этап работ наступит через 35-40 дней, когда сидераты взойдут и достигнут примерно 15 см в высоту. Тогда их нужно будет скосить. Важно сделать это до начала цветения растений. Затем поле просто перепахивают зеленой массой. Вместе с сидератами также можно внести органические удобрения — перегной, компост или навоз.
Мы уже сказали о том, что картофель очень сильно истощает землю. Вот почему выращивать его на одном и том же месте можно не более 2-3 лет подряд.
После картофеля можно сажать какие угодно растения: овощи, зелень, бобовые. Под запретом только представители семейства пасленовых — томаты, перцы и баклажаны, так как они болеют одинаковыми с картофелем болезнями.
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