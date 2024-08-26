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Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Что делать с землей после уборки картошки: советы профессиональных агрономов

Что делать с землей после уборки картошки: советы профессиональных агрономов

26 августа 2024, 14:19
Фото: tagilcity.ru
В России в разгаре картофельная страда. Люди выходят на уборку урожая целыми семьями, а затем отмечают конец дачного сезона. Однако эксперты не советуют долго почивать на лаврах или мешках с картошкой.

После того, как картошка выкопана, высушена и уложена в мешки, у многих дачников возникает вопрос, что делать с картофельным полем. Нужно ли оставить землю в покое до следующего года? А может быть ее как-то обработать? Эксперты портала «Ботаничка» уверяют, что после уборки урожая основные дела только начинаются.

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Вот список необходимых дел.

Очистить поле

Важно полностью очистить картофельное поле от ботвы и сорняков. Зачем это нужно? Таким образом мы избавляемся от вредителей и от болезней. Ведь часть картошки могла быть поражена, например, фитофторозом, опаснейшим заболеванием, которым страдают растения семейства пасленовых.

Засеять сидераты

Картофель очень сильно истощает почву. Вот почему важно восстановить ее плодородность. И лучшими помощниками здесь выступают сидераты. Об их пользе уже немало говорили и писали. Сидераты насыщают землю полезными микроэлементами, позволяют бороться с болезнями и с вредителями. А ещё они способны восстанавливать структуру и текстуру грунта и позволяют существенно сэкономить на минеральных удобрениях.

Традиционно дачники после картофеля сажают горчицу, люцерну, клевер, вику, горох или фацелию.

Фото: tagilcity.ru
Злаковые предпочтительны при заражении проволочником и другими почвенными вредителями, а также при потере рыхлости или при признаках нарушения баланса рН на участке, — отмечают эксперты «Ботанички».

Посадить сидераты очень просто: их разбрасывают по полю, а затем просто слегка присыпают сверху землей. Они начнут прорастать после первого же дождя. Следующий этап работ наступит через 35-40 дней, когда сидераты взойдут и достигнут примерно 15 см в высоту. Тогда их нужно будет скосить. Важно сделать это до начала цветения растений. Затем поле просто перепахивают зеленой массой. Вместе с сидератами также можно внести органические удобрения — перегной, компост или навоз.

Подумать о севобороте

Мы уже сказали о том, что картофель очень сильно истощает землю. Вот почему выращивать его на одном и том же месте можно не более 2-3 лет подряд.

После картофеля можно сажать какие угодно растения: овощи, зелень, бобовые. Под запретом только представители семейства пасленовых — томаты, перцы и баклажаны, так как они болеют одинаковыми с картофелем болезнями.

Ранее эксперты рассказали что нужно делать в августе с малиной.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Уборка#Окружающая среда#Дача#Картошка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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