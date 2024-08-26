Что делать с землей после уборки картошки: советы профессиональных агрономов

Посадить сидераты очень просто: их разбрасывают по полю, а затем просто слегка присыпают сверху землей. Они начнут прорастать после первого же дождя. Следующий этап работ наступит через 35-40 дней, когда сидераты взойдут и достигнут примерно 15 см в высоту. Тогда их нужно будет скосить. Важно сделать это до начала цветения растений. Затем поле просто перепахивают зеленой массой. Вместе с сидератами также можно внести органические удобрения — перегной, компост или навоз.