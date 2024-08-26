Душистыми яблочками будете лакомиться до весны: вот как правильно хранить урожай

Есть и другие нюансы которые следует учитывать при уборке урожая, отмечает эксперт. Считается, что яблоки можно собирать либо утром после просыхания росы, либо вечером после захода солнца. Собирать урожай в жару не рекомендуется — яблоки не любят яркого солнечного света. Если же вам все-таки приходится это делать, то после того, как вы сорвали яблоки с ветки, немедленно унесите их в темное прохладное помещение.