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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Эксперт Володихин рассказал, как правильно собирать и хранить яблоки

Душистыми яблочками будете лакомиться до весны: вот как правильно хранить урожай

26 августа 2024, 15:25
Фото: 1MI

Эксперт Володихин рассказал, как правильно собирать и хранить яблоки

Зимой и весной яблоки в магазинах стоят недешево. Вот почему так важно сохранить собственный урожай. Что нужно сделать, чтобы плоды долго лежали и не гнили?

Деревья необходимо готовить к уборке урожая — ведь от этого будет зависеть качество яблок. Так, примерно за месяц до предполагаемой даты сбора необходимо обработать яблони препаратом «Скор». Он позволяет предотвратить такое опасное заболевание, как парша. Кроме того, примерно за две недели нужно прекратить полив деревьев. Какие еще моменты необходимо предусмотреть рассказывает профессиональный агроном, ведущий Telegram-канала «Мой урожай l Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.

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Как же определить, что яблоки уже созрели? С летними яблоками сделать это довольно легко: просто попробуйте их на вкус. Но с поздними сортами такой трюк не пройдет.

Возьмите яблоко и слегка надавите на кожицу пальцем. Если через некоторое время вмятина исчезла, убирать плоды для хранения еще рано. Осталась? Самое время! — констатирует Алексей Володихин.

Есть и другие нюансы которые следует учитывать при уборке урожая, отмечает эксперт. Считается, что яблоки можно собирать либо утром после просыхания росы, либо вечером после захода солнца. Собирать урожай в жару не рекомендуется — яблоки не любят яркого солнечного света. Если же вам все-таки приходится это делать, то после того, как вы сорвали яблоки с ветки, немедленно унесите их в темное прохладное помещение.

Не обрывайте плодоножки — без них яблоки будут храниться намного хуже. Лучше собирать их в перчатках, чтобы не поцарапать нежную кожицу. Поврежденные плоды быстро начнут гнить.

Фото: 1MI

Также, по словам Алексея Володихина, оптимально собирать яблоки сначала с нижних веток, а потом постепенно переходить к верхним. Так вы будете меньше трясти дерево, и меньше плодов упадет на землю. Ни в коем случае нельзя стирать налет который есть на плодах — он предотвращает гниение.

Прежде чем отправить яблоки на постоянное хранение, распределите их по фракциям, советует эксперт. Мелочь нужно хранить отдельно от крупных и средних плодов.

Ранний эксперты ответили на вопрос, нужно ли поливать клубнику в августе.

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