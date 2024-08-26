Екатеринбурженка нашла в кустах на Московской рюкзак с пистолетом и наркотиками

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Страшную находку девушка обнаружила случайно во время прогулки с собакой. Неожиданно из кустов раздался звонок мобильного телефона. Девушка подошла и увидела рюкзак. Из него торчал пистолет и доносилась музыка входящего вызова.
Екатеринбурженка вызвала полицию.
В рюкзаке также нашли много денег, мобильников, заграничный паспорт и электрошокер.
Владелец может забрать свои вещи в отделении полиции, правда ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Владелец вещей разыскивается по отпечаткам пальцев.
Ранее в Екатеринбурге в лесу дачники нашли вскрытый цинковый гроб.