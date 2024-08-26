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Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

В Екатеринбурге девушка гуляла с собакой и нашла в кустах пистолет и наркотики

Екатеринбурженка нашла в кустах на Московской рюкзак с пистолетом и наркотиками

26 августа 2024, 09:46
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге девушка гуляла с собакой и нашла в кустах пистолет и наркотики

Екатеринбурженка нашла в кустах на Московской рюкзак с оружием и запрещенными веществами.

Страшную находку девушка обнаружила случайно во время прогулки с собакой. Неожиданно из кустов раздался звонок мобильного телефона. Девушка подошла и увидела рюкзак. Из него торчал пистолет и доносилась музыка входящего вызова.

Екатеринбурженка вызвала полицию.

В рюкзаке также нашли много денег, мобильников, заграничный паспорт и электрошокер.

Владелец может забрать свои вещи в отделении полиции, правда ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Владелец вещей разыскивается по отпечаткам пальцев.

Ранее в Екатеринбурге в лесу дачники нашли вскрытый цинковый гроб.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Пистолет#Наркотики#Екатеринбург#Инцидент
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