Екатеринбуржцы остались без жилья и денег при попытке снять квартиру.

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Пара обратилась в агентство недвижимости на улице Радищева. Молодым людям выдали договор, чек, и после оплаты отправили смотреть квартиру. Однако менее чем за полчаса до показа им сообщили, что квартира уже сдана.
Изучив договор пара обнаружила, что фактический адрес предпринимателя не соответствует адресу в чеке, а через базу данных удалось выяснить, что ФНС приостановила операции по некоторым счетам этого ИП за различные нарушения.
Риэлторы и арендодатели советуют искать жилье на проверенных ресурсов и не переводить деньги до заключения договора, пишет Е1.
Ранее риелтор из Екатеринбурга оформляла за клиентов ипотеки и обогатилась на 6 млн.