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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Пара захотела снять квартиру в центре Екатеринбурга и попала на мошенников

Екатеринбуржцы остались без жилья и денег при попытке снять квартиру

26 августа 2024, 07:08
Фото: 1MI

Пара захотела снять квартиру в центре Екатеринбурга и попала на мошенников

Екатеринбуржцы остались без жилья и денег при попытке снять квартиру.

Пара обратилась в агентство недвижимости на улице Радищева. Молодым людям выдали договор, чек, и после оплаты отправили смотреть квартиру. Однако менее чем за полчаса до показа им сообщили, что квартира уже сдана.

Изучив договор пара обнаружила, что фактический адрес предпринимателя не соответствует адресу в чеке, а через базу данных удалось выяснить, что ФНС приостановила операции по некоторым счетам этого ИП за различные нарушения.

Риэлторы и арендодатели советуют искать жилье на проверенных ресурсов и не переводить деньги до заключения договора, пишет Е1.

Ранее риелтор из Екатеринбурга оформляла за клиентов ипотеки и обогатилась на 6 млн.

74% россиян при покупке вторичного жилья обращались к риелтору
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Аренда#Мошенник#Риэлтор#Черные риэлторы#Екатеринбург#Инцидент
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