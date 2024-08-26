Экоитоги, бронзовые скульптуры в Тагиле, дизайнер Лебедев и привет от Кириленко

На прошлой неделе газоанализатор не показал превышения вредных веществ в воздухе. Свердловчане выплатили более 1 млн рублей штрафов за нарушение безопасности в лесах. В Нижнем Тагиле трамвайные пути залило нечистотами. Как всегда по понедельникам подводим экоитоги недели.