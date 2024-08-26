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Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

Экоитоги, бронзовые скульптуры в Тагиле, дизайнер Лебедев и привет от Кириленко

Экоитоги, бронзовые скульптуры в Тагиле, дизайнер Лебедев и привет от Кириленко

26 августа 2024, 17:24
Фото: Изображение Midjourney
TagilCity.ru. ru подводит экоитоги недели. В Тагиле появятся бронзовые скульптуры. В город прилетел дизайнер Артемий Лебедев. Тагильчанин создает миниатюры из металла. Баскетболист Кириленко передал привет спортивной школе «Старый соболь».Подводим итоги за 26 августа.

На прошлой неделе газоанализатор не показал превышения вредных веществ в воздухе. Свердловчане выплатили более 1 млн рублей штрафов за нарушение безопасности в лесах. В Нижнем Тагиле трамвайные пути залило нечистотами. Как всегда по понедельникам подводим экоитоги недели.

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Четыре скульптуры из бронзы установят на Ленинградском проспекте в Тагиле. Это работа воронежской «Скульптурной мастерской Дикуновых». А полностью благоустройство проспекта завершится к концу 2024 года.

На Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле появятся бронзовые скульптуры
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Нижний Тагил посетил известный российский дизайнер Артемий Лебедев. В город он приехал по работе. В своих социальных сетях Лебедев выложил фото недавно установленного флагштока.

Известный дизайнер Артемий Лебедев прилетел в Нижний Тагил
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Нижний Тагил — это город увлеченных людей. Например, здесь живет электрогазосварщик Александр Коряков, который создает удивительные миниатюры из металла. Он рассказал о своих хобби и самых интересных работах.

Любовь к сварке: тагильчанин Александр Коряков создает миниатюры из металла
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Прославленный баскетболист Андрей Кириленко передал привет спортивной школе «Старый соболь». Спортсмен приехал на Кубок дружбы, в котором принимает участие спортсмены из Нижнего Тагила.

Андрей Кириленко передал привет спортивной школе из Нижнего Тагила
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