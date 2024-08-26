Экоитоги, бронзовые скульптуры в Тагиле, дизайнер Лебедев и привет от Кириленко

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
На прошлой неделе газоанализатор не показал превышения вредных веществ в воздухе. Свердловчане выплатили более 1 млн рублей штрафов за нарушение безопасности в лесах. В Нижнем Тагиле трамвайные пути залило нечистотами. Как всегда по понедельникам подводим экоитоги недели.
Четыре скульптуры из бронзы установят на Ленинградском проспекте в Тагиле. Это работа воронежской «Скульптурной мастерской Дикуновых». А полностью благоустройство проспекта завершится к концу 2024 года.
Нижний Тагил посетил известный российский дизайнер Артемий Лебедев. В город он приехал по работе. В своих социальных сетях Лебедев выложил фото недавно установленного флагштока.
Нижний Тагил — это город увлеченных людей. Например, здесь живет электрогазосварщик Александр Коряков, который создает удивительные миниатюры из металла. Он рассказал о своих хобби и самых интересных работах.
Прославленный баскетболист Андрей Кириленко передал привет спортивной школе «Старый соболь». Спортсмен приехал на Кубок дружбы, в котором принимает участие спортсмены из Нижнего Тагила.