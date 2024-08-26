tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Итоги недели: дым без превышений, штрафы за шашлыки и бешенство

Итоги недели: дым без превышений, штрафы за шашлыки и бешенство

26 августа 2024, 06:22
Вспоминаем, какие новости на экологическую тему выходили на TagilCity.ru с 19 по 25 августа. Про главные события Нижнего Тагила и Свердловской области читайте в материале.

По традиции начнем с проверки качества воздуха. По официальным данным «Уральского УГМС», четыре дня минувшей недели обошлись без превышений. За остальные дни информация пока не появилась. Не было нарушения нормативов и по итогам замеров газоанализатором «Геолан-1П», который использует редакция TagilCity.ru.

Тем не менее с вечера 24 августа и утром 25 августа тагильчане обратили внимание на черные выбросы, предположительно с Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. Вместе с этим горожане пожаловались на неприятный химический запах.

Фото: tagilcity.ru

Свердловчане получили штрафы на общую сумму 1,3 миллиона рублей из-за нарушения безопасности в лесах. Чаще всего, по информации ДИПа, нарушители попадались на разведении костров и приготовлении шашлыков на нестационарных мангалах. Всего в регионе инспекторы провели более 11 тысяч рейдов по пожарной безопасности.

Более 1,3 млн рублей заплатят нарушители пожарной безопасности в Свердловской области
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле местные жители Тагилстроя пожаловались редакции на прорыв канализации и сопутствующий дискомфорт — запах нечистот и затопленная территория. Выяснилось, что это бесхозные сети, которые на благотворительных началах в августе прочистил ООО «Водоканал-НТ».

«Невозможная вонь»: стоками затопило трамвайные пути в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В столице Урала в Академическом районе ввели карантин по бешенству. Причиной стало обнаружение мертвого лисенка, зараженного заболеванием. Одновременно с этим в областном департаменте ветеринарии заявляют о возможном распространении бешенства осенью 2024 года. За 2024 год было зарегистрировано 37 случаев.

Вспышка бешенства ожидается в Свердловской области осенью
Узнать подробнее

Еще одна опасность подстерегает свердловчан при контакте с клещами. За 8 месяцев текущего года насекомые укусили 27 тысяч жителей региона. 94 человека заболели энцефалитом, который передают клещи. Еще у 242 пациентов диагностировали боррелиоз.

В Свердловской области 27 тысяч человек пострадали от укусов клещей
Узнать подробнее

За минувшую неделю в регионе избавлялись от крупной партии импортных цветов. Специалисты фитосанитарного контроля обнаружили в них вредителя — западного цветочного трипса. Всего были уничтожены более 8 тысяч срезов зараженных гербер, альстромерий, гвоздик и эустом.

В Екатеринбурге за 10 дней уничтожили 8000 цветков из Армении
Узнать подробнее
#Юлия Мамонтова#Эксклюзив#Нарушение#Штраф#Качество#Итоги#МУП "Водоканал"#Замеры#Екатеринбург#Качество воздуха#Замеры воздуха#Итоги недели#Стоки
Подпишитесь
Когда это закончится? Вагонка в Нижнем Тагиле снова осталась без горячей воды
24 августа, 06:07
В полиции опровергли мародерство в рухнувшем доме в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:49
Центр города перекроют в Нижнем Тагиле из-за «Кросса нации»
23 августа, 11:25
Вспышка бешенства ожидается в Свердловской области осенью
Вчера, 06:49
«Обидно, что такие люди существуют». В Тагиле вандалы вскрыли иномарку на парковке
24 августа, 06:29
Пенсионерка в Нижнем Тагиле потерялась около ТЦ «Депо»
Вчера, 10:47