Итоги недели: дым без превышений, штрафы за шашлыки и бешенство

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:24
По традиции начнем с проверки качества воздуха. По официальным данным «Уральского УГМС», четыре дня минувшей недели обошлись без превышений. За остальные дни информация пока не появилась. Не было нарушения нормативов и по итогам замеров газоанализатором «Геолан-1П», который использует редакция TagilCity.ru.
Тем не менее с вечера 24 августа и утром 25 августа тагильчане обратили внимание на черные выбросы, предположительно с Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. Вместе с этим горожане пожаловались на неприятный химический запах.
Свердловчане получили штрафы на общую сумму 1,3 миллиона рублей из-за нарушения безопасности в лесах. Чаще всего, по информации ДИПа, нарушители попадались на разведении костров и приготовлении шашлыков на нестационарных мангалах. Всего в регионе инспекторы провели более 11 тысяч рейдов по пожарной безопасности.
В Нижнем Тагиле местные жители Тагилстроя пожаловались редакции на прорыв канализации и сопутствующий дискомфорт — запах нечистот и затопленная территория. Выяснилось, что это бесхозные сети, которые на благотворительных началах в августе прочистил ООО «Водоканал-НТ».
В столице Урала в Академическом районе ввели карантин по бешенству. Причиной стало обнаружение мертвого лисенка, зараженного заболеванием. Одновременно с этим в областном департаменте ветеринарии заявляют о возможном распространении бешенства осенью 2024 года. За 2024 год было зарегистрировано 37 случаев.
Еще одна опасность подстерегает свердловчан при контакте с клещами. За 8 месяцев текущего года насекомые укусили 27 тысяч жителей региона. 94 человека заболели энцефалитом, который передают клещи. Еще у 242 пациентов диагностировали боррелиоз.
За минувшую неделю в регионе избавлялись от крупной партии импортных цветов. Специалисты фитосанитарного контроля обнаружили в них вредителя — западного цветочного трипса. Всего были уничтожены более 8 тысяч срезов зараженных гербер, альстромерий, гвоздик и эустом.