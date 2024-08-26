Итоги недели: дым без превышений, штрафы за шашлыки и бешенство

По традиции начнем с проверки качества воздуха. По официальным данным «Уральского УГМС», четыре дня минувшей недели обошлись без превышений. За остальные дни информация пока не появилась. Не было нарушения нормативов и по итогам замеров газоанализатором «Геолан-1П», который использует редакция TagilCity.ru.