Известный дизайнер Артемий Лебедев прилетел в Нижний Тагил

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Как удалось выяснить редакции TagilCity.ru, на этот раз визит Лебедева связан с работой. Он будет делать рекламу одной из фирм Нижнего Тагила, о чем редакции рассказал собственный источник.
Сколько времени проведет дизайнер в Нижнем Тагиле — неизвестно. Также не уточняется сумма его гонорара за предстоящую работу.
Последний раз дизайнер был на Урале в 2019 году. Он посетил не только Нижний Тагил, но и Невьянск, а также другие города Свердловской области — Екатеринбург и Верхнюю Пышму.