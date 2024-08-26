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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Известный дизайнер Артемий Лебедев прилетел в Нижний Тагил

Известный дизайнер Артемий Лебедев прилетел в Нижний Тагил

26 августа 2024, 05:04
Фото: tagilcity.ru
25 августа в Нижний Тагил прибыл известный российский дизайнер, блогер Артемий Лебедев. В социальных сетях он разместил вечернее фото флагштока и подписал: «Тагил».

Как удалось выяснить редакции TagilCity.ru, на этот раз визит Лебедева связан с работой. Он будет делать рекламу одной из фирм Нижнего Тагила, о чем редакции рассказал собственный источник.

Сколько времени проведет дизайнер в Нижнем Тагиле — неизвестно. Также не уточняется сумма его гонорара за предстоящую работу.

Блогер Артемий Лебедев назначен директором по дизайну в «ВКонтакте»
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Последний раз дизайнер был на Урале в 2019 году. Он посетил не только Нижний Тагил, но и Невьянск, а также другие города Свердловской области — Екатеринбург и Верхнюю Пышму.

В Екатеринбург приехал Владимир Соловьев
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#Юлия Мамонтова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Работа#Дизайн#Знаменитости#Екатеринбург#Дизайнеры
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