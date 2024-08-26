Как просто отмыть заплывший нагаром чайник: драить больше не придется

Чайник постоянно находится на плите. И, конечно же, на его поверхности регулярно накапливаются жир и нагар. Но можно ли добиться, чтобы чайник был чистым всегда, и чтобы в него можно было смотреться как в зеркало? Эксперт по домоводству, автор и ведущая YouTube-канала Марина Жукова поделилась двумя легкими способами, как привести в порядок даже самый грязный чайник.