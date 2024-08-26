Как просто отмыть заплывший нагаром чайник: драить больше не придется

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Чайник постоянно находится на плите. И, конечно же, на его поверхности регулярно накапливаются жир и нагар. Но можно ли добиться, чтобы чайник был чистым всегда, и чтобы в него можно было смотреться как в зеркало? Эксперт по домоводству, автор и ведущая YouTube-канала Марина Жукова поделилась двумя легкими способами, как привести в порядок даже самый грязный чайник.
Есть два простых и действенных метода справиться с проблемой: с помощью специальных чистящих средств и народными способами.
Перед началом чистки чайника обязательно вскипятите в нём воду. Жир и застарелый нагар намного легче очищать если поверхность чайника горячая, — советует Марина Жукова.
Сначала эксперт рекомендует попробовать бюджетное чистящее средство которое называется «Мистер Мускул». Его можно купить в любом магазине бытовой химии.
Средство нужно нанести на поверхность чайника и оставить для воздействия на несколько минут. Нагар очень быстро станет мягким и будет легко счищаться.
Второй способ позволит очистить чайник без применения какой-либо химии. Нам потребуется горчичный порошок и лимонная кислота. Приготовим пасту: для этого смешаем две столовые ложки того и другого средства, а затем добавим небольшое количество воды. Также наносим на поверхность чайника и оставляем на некоторое время для взаимодействия.
Второе средство не содержит агрессивных компонентов, поэтому процесс очищения идет немного труднее. Однако плюс в том, что при попадании этого средства внутрь чайника его не нужно будет тщательно выполаскивать.
Какой бы способ вы ни выбрали, ваш чайник будет сиять словно зеркало.
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