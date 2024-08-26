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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Как просто отмыть заплывший нагаром чайник: драить больше не придется

Как просто отмыть заплывший нагаром чайник: драить больше не придется

26 августа 2024, 10:46
Фото: 1MI
На чайнике от длительного использования скапливается большой слой налета и гари. Можно долго и нудно его оттирать, а можно воспользоваться секретами, которые предлагают наши эксперты.

Чайник постоянно находится на плите. И, конечно же, на его поверхности регулярно накапливаются жир и нагар. Но можно ли добиться, чтобы чайник был чистым всегда, и чтобы в него можно было смотреться как в зеркало? Эксперт по домоводству, автор и ведущая YouTube-канала Марина Жукова поделилась двумя легкими способами, как привести в порядок даже самый грязный чайник.

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Есть два простых и действенных метода справиться с проблемой: с помощью специальных чистящих средств и народными способами.

Перед началом чистки чайника обязательно вскипятите в нём воду. Жир и застарелый нагар намного легче очищать если поверхность чайника горячая, — советует Марина Жукова.

Сначала эксперт рекомендует попробовать бюджетное чистящее средство которое называется «Мистер Мускул». Его можно купить в любом магазине бытовой химии.

Средство нужно нанести на поверхность чайника и оставить для воздействия на несколько минут. Нагар очень быстро станет мягким и будет легко счищаться.

Второй способ позволит очистить чайник без применения какой-либо химии. Нам потребуется горчичный порошок и лимонная кислота. Приготовим пасту: для этого смешаем две столовые ложки того и другого средства, а затем добавим небольшое количество воды. Также наносим на поверхность чайника и оставляем на некоторое время для взаимодействия.

Второе средство не содержит агрессивных компонентов, поэтому процесс очищения идет немного труднее. Однако плюс в том, что при попадании этого средства внутрь чайника его не нужно будет тщательно выполаскивать.

Какой бы способ вы ни выбрали, ваш чайник будет сиять словно зеркало.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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