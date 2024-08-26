Картофель и свекла подешевели почти на 10% в Свердловской области

В Свердловской области началось сезонное снижение цен на овощи

В конце лета в Свердловской области, как и во многих регионах России, наблюдается снижение цен на овощи. Согласно статистике, с 12 по 19 августа 2024 года больше всего подешевели свекла и картофель.