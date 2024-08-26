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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Свердловской области началось сезонное снижение цен на овощи

Картофель и свекла подешевели почти на 10% в Свердловской области

26 августа 2024, 13:18
Фото: 1MI

В Свердловской области началось сезонное снижение цен на овощи

В конце лета в Свердловской области, как и во многих регионах России, наблюдается снижение цен на овощи. Согласно статистике, с 12 по 19 августа 2024 года больше всего подешевели свекла и картофель.

Стоимость килограмма корнеплода упала до 55,8 рубля (-8,52%), а столовой свеклы — до 56,93 рубля (-10,14%). Также дешевле свердловчане могли приобрести в магазинах капусту (44,92 рубля), лук (47,13 рубля), морковь (62,87 рубля), помидоры (184,96 рубля).

Что касаемо других продуктов из списка, то цена на них в основном поменялась в пределах одного-двух процентов. Литр молока стоил в среднем 74,44 рубля (+0,14%), десяток яиц обходился покупателям в 99,9 рубля (-0,26%), килограмм куриного мяса — 201,53 рубля (-0,64%).

Между тем, с начала года, ценник на яйца повсеместно увеличился более чем на 40%.

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