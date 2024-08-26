Любовь к сварке: тагильчанин Александр Коряков создает миниатюры из металла

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
По специальности Александр — мастер по сварке, технолог и наладчик сварочного оборудования. Признается, что сердце лежит к этому виду деятельности очень давно. А сейчас ему даже больше нравится делиться опытом и обучать.
Я электрогазосварщик шестого разряда. В свое время очень понравилась сварка, очень нравится варить, создавать, — рассказывает тагильчанин корреспонденту TagilCity.ru.
Он поделился с редакцией фото работы, которой он гордится и которую называет одной из самых сложных. Это миниатюрная буровая установка, предназначенная для директора Алексея Козлова. Поделка меньше оригинала почти в сто раз. Она выполнена полностью из металла, вплоть до мельчайших подробностей. Такая спецтехника, поясняет Александр, использовалась при бурении отверстий для опор освещения, которые установили у клеверной развязки на Южном подъезде к Нижнему Тагилу.
В кабине все сделано, как есть. Чертежи подготавливаю сам, затем вырезаю на плазме раскрой, зачищаю и получаются такие детали. Обычно на одну поделку, смотря какой сложности, уходит от двух-трех недель до месяца, — поясняет Александр Коряков.
Обычно Александр делает такие подарки коллегам. Но самой первой поделкой из металла стала роза, предназначавшаяся супруге. Ее он сделал около пяти лет назад.
Подарки делаю работникам, которые уходят на пенсию за выслугу лет, которые большую пользу сделали для нашей организации, в свободное от работы время. Создаются, конечно же, по вдохновению, — говорит Александр.
Из свежих работ — копия стелы Тагилстроевского района, которая уже облетела соцсети. Также он создал из металла мангалы, машины, ключницы и даже печки-ракеты, которые отправились в зону СВО. Миниатюры ему помогают делать коллеги.