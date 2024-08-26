Любовь к сварке: тагильчанин Александр Коряков создает миниатюры из металла

Он поделился с редакцией фото работы, которой он гордится и которую называет одной из самых сложных. Это миниатюрная буровая установка, предназначенная для директора Алексея Козлова. Поделка меньше оригинала почти в сто раз. Она выполнена полностью из металла, вплоть до мельчайших подробностей. Такая спецтехника, поясняет Александр, использовалась при бурении отверстий для опор освещения, которые установили у клеверной развязки на Южном подъезде к Нижнему Тагилу.