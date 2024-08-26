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Published Сегодня, 03:48

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Updated Сегодня, 03:50

Мальчик упал с эскалатора в ТЦ в Первоуральске

Мальчик упал с эскалатора в ТЦ в Первоуральске

26 августа 2024, 03:48
Фото: Telegram-канал Interra TV
В Первоуральске мальчик упал с эскалатора в ТЦ «Мегаполис». Инцидент произошел 25 августа 2024 года.

Школьник баловался на эскалаторе и в какой-то момент он рухнул за перила и ненадолго потерял сознание. По словам некоторых очевидцев, мальчик был без родителей, другие сообщают, что он был с отцом, рассказали в Telegram-канале Interra TV.

Также у посетителей ТЦ, ставших свидетелями падения ребенка, разнятся мнения о его возрасте. Одни сообщили, что ему на вид было лет шесть-семь, другие — что он выглядел на 11-12 лет. Ему вызвали скорую помощь. Врачи забрали пострадавшего в медучреждение.

Напомним, в Екатеринбурге молодой человек бросался на прохожих, а затем забрался на дерево и упал с него. В результате падения юноша скончался.

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