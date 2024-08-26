Мальчик упал с эскалатора в ТЦ в Первоуральске

Также у посетителей ТЦ, ставших свидетелями падения ребенка, разнятся мнения о его возрасте. Одни сообщили, что ему на вид было лет шесть-семь, другие — что он выглядел на 11-12 лет. Ему вызвали скорую помощь. Врачи забрали пострадавшего в медучреждение.