Мальчик упал с эскалатора в ТЦ в Первоуральске

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
Школьник баловался на эскалаторе и в какой-то момент он рухнул за перила и ненадолго потерял сознание. По словам некоторых очевидцев, мальчик был без родителей, другие сообщают, что он был с отцом, рассказали в Telegram-канале Interra TV.
Также у посетителей ТЦ, ставших свидетелями падения ребенка, разнятся мнения о его возрасте. Одни сообщили, что ему на вид было лет шесть-семь, другие — что он выглядел на 11-12 лет. Ему вызвали скорую помощь. Врачи забрали пострадавшего в медучреждение.
Напомним, в Екатеринбурге молодой человек бросался на прохожих, а затем забрался на дерево и упал с него. В результате падения юноша скончался.