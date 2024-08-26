Малину будете собирать килограммами: вот что нужно сделать с кустами в августе

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Многие дачники интересуются, что делать с малиной в августе. Какую нужно обрезать, а какую вообще выкорчевать под корень? Ведь от этого во многом будет зависеть качество урожая в следующем году. Ответы на эти вопросы дают эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород».
Малина — это особое растение которое нуждается в постоянной обрезке. Без этого она быстро начнет вырождаться. Очень важно провести обрезку в августе. Откладывать эти работы на сентябрь, а тем более на весну, недопустимо.
Если у вас посажена обычная летняя малина, которая плодоносит на вызревших побегах второго года, то после уборки урожая такие побеги можно выстригать прямо под корень, — говорят эксперты.
Всё дело в том, что малина на этих побегах плодоносить уже не будет, но они будут загущать растение и отнимать у него нужные силы. Поэтому смело обрезайте эти побеги прямо сейчас.
Если у вас посажена ремонтантная малина, то она, скорее всего, до сих пор плодоносит поэтому обрезать её сейчас нельзя. Нужно подождать до осени.
Часть побегов ремонтантной малины необходимо обрезать прямо под корень. Эти побеги полностью отрастут в следующем году, дадут поздний урожай, и ягоды на них будут очень крупные и сочные.
Другую часть побегов обрезаем наполовину. Они отрастут очень быстро, однако ягода на них будет более мелкая. Тем не менее, такой способ обрезки позволяет получать урожай практически в течение всего лета.
Ранее эксперт Володихин напомнил, что дачники, которые не поливают клубнику в августе, допускают большую ошибку.