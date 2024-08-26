Множество антитеррористических мероприятий состоятся в Нижнем Тагиле

День солидарности в борьбе с терроризмом проведут в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле утвержден план мероприятий по проведению Дня солидарности в борьбе с терроризмом в 2024 году. Антитеррористические мероприятия пройдут в библиотеках, досуговых учреждениях, на спортивных объектах, некоммерческих организациях.