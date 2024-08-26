Множество антитеррористических мероприятий состоятся в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Администрации районов в начале сентября будут размещать в социальных сетях видеоролики и фильмы, посвященные борьбе с терроризмом, и анонсировать информацию о предстоящих мероприятиях.
Участие также примут и дворцы культуры Нижнего Тагила и пригорода. Например, там покажут театрализованную антитеррористическую программу, состоятся фотовыставки, беседы, акции, инструктажи, киноуроки.
3 сентября в школах города проведут общешкольные линейки в память о жертвах террора и минуту молчания. На единых классных часах детям проведут уроки мужества, расскажут информацию о Беслане и других трагедиях.
8 сентября пройдет мероприятие для школьников «Спорт против террора!» и мастер-класс по воркауту, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что в Подмосковье 22 марта 2024 года в Крокусе злоумышленники устроили террористический акт. В результате взрывов здания и расстрела погибло множество человек.