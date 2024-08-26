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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

День солидарности в борьбе с терроризмом проведут в Нижнем Тагиле

Множество антитеррористических мероприятий состоятся в Нижнем Тагиле

26 августа 2024, 11:28
Фото: 1MI

День солидарности в борьбе с терроризмом проведут в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле утвержден план мероприятий по проведению Дня солидарности в борьбе с терроризмом в 2024 году. Антитеррористические мероприятия пройдут в библиотеках, досуговых учреждениях, на спортивных объектах, некоммерческих организациях.

Администрации районов в начале сентября будут размещать в социальных сетях видеоролики и фильмы, посвященные борьбе с терроризмом, и анонсировать информацию о предстоящих мероприятиях.

Участие также примут и дворцы культуры Нижнего Тагила и пригорода. Например, там покажут театрализованную антитеррористическую программу, состоятся фотовыставки, беседы, акции, инструктажи, киноуроки.

3 сентября в школах города проведут общешкольные линейки в память о жертвах террора и минуту молчания. На единых классных часах детям проведут уроки мужества, расскажут информацию о Беслане и других трагедиях.

8 сентября пройдет мероприятие для школьников «Спорт против террора!» и мастер-класс по воркауту, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что в Подмосковье 22 марта 2024 года в Крокусе злоумышленники устроили террористический акт. В результате взрывов здания и расстрела погибло множество человек.

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