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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

На Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле появятся бронзовые скульптуры

На Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле появятся бронзовые скульптуры

26 августа 2024, 10:40
Фото: Telegram-канал Владислава Пинаева
В Нижнем Тагиле благоустройство Ленинградского проспекта завершится до конца 2024 года.

В середине сентября на проспекте будут установлены четыре скульптурные композиции из бронзы. Сейчас они находятся в работе в «Скульптурной мастерской Дикуновых» в Воронеже, рассказал мэр города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Владислава Пинаева

Во время благоустройства территории появились велодорожки, скамейки, были обновлены теплосети, установлены остановочные комплексы и источники освещения, высажены растения.

Напомним, в Свердловской области оказалась победителем нацпремии по обустройству комфорта в городской среде.

Начались работы по благоустройству территории по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Благоустройство#Обновление#Работы#Екатеринбург
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