На Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле появятся бронзовые скульптуры

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В середине сентября на проспекте будут установлены четыре скульптурные композиции из бронзы. Сейчас они находятся в работе в «Скульптурной мастерской Дикуновых» в Воронеже, рассказал мэр города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.
Во время благоустройства территории появились велодорожки, скамейки, были обновлены теплосети, установлены остановочные комплексы и источники освещения, высажены растения.
Напомним, в Свердловской области оказалась победителем нацпремии по обустройству комфорта в городской среде.