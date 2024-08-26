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Начался суд в Екатеринбурге над обвиняемой в убийстве 6-летнего подопечного

Начался суд в Екатеринбурге над обвиняемой в убийстве 6-летнего подопечного

26 августа 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге начался суд над Вероникой Наумовой, которая обвиняется в истязаниях и убийстве своего шестилетнего подопечного Далера. Первое заседание состоялось 26 августа 2024 года.

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела, которое расследовал отдел СК по особо важным делам, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Подсудимая обвиняется в издевательствах над ребенком, умышленном причинении вреда, мошенничестве при получении выплат, вовлечении несовершеннолетнего в тяжкое преступление.

По версии следствия, женщина в декабре 2022 года избила ребенка металлическим предметом, а затем утопила его в ванне с холодной водой. После убийства мальчика она продолжала получать выплаты на него.

Напомним, екатеринбурженку задержали в июне 2023 года, когда она заявила о пропаже подопечного. Правоохранители заподозрили ее в причастности к исчезновению мальчика и задержали. Чуть позже было найдено его тело.

Дело опекунши об убийстве 6-летнего мальчика в Екатеринбурге дошло до суда
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