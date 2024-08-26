Начался суд в Екатеринбурге над обвиняемой в убийстве 6-летнего подопечного

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Суд приступил к рассмотрению уголовного дела, которое расследовал отдел СК по особо важным делам, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
Подсудимая обвиняется в издевательствах над ребенком, умышленном причинении вреда, мошенничестве при получении выплат, вовлечении несовершеннолетнего в тяжкое преступление.
По версии следствия, женщина в декабре 2022 года избила ребенка металлическим предметом, а затем утопила его в ванне с холодной водой. После убийства мальчика она продолжала получать выплаты на него.
Напомним, екатеринбурженку задержали в июне 2023 года, когда она заявила о пропаже подопечного. Правоохранители заподозрили ее в причастности к исчезновению мальчика и задержали. Чуть позже было найдено его тело.