tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Не стирайте эти вещи без замачивания, только испортите: полезные лайфхак для стирки

Не стирайте эти вещи без замачивания, только испортите: полезные лайфхак для стирки

26 августа 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney
Хозяйки предпочитают замачивать белье, чтобы лучше его отстирать. Однако некоторые вещи вообще нельзя привести в порядок без этой процедуры.

Каждый человек сам решает, замачивать или не замачивать вещи перед стиркой. Многие люди из-за нехватки времени предпочитают просто забросить вещи в машинку и нажать кнопку «Пуск». Однако проблема в том, что стойкие загрязнения при таком подходе могут и не отстираться. В каких случаях без замачивания не обойтись, рассказывают эксперты портала «Белновости».

Что же происходит с вещами при замачивании? Моющее средство глубоко проникает в волокна ткани и разрушает грязь. Пятна легче отстирываются, а когда одежда высыхает, от них не остается и следа. Без замачивания можно постирать например, постельное белье, на котором нет никаких загрязнений. Но если вы хотите идеально отстирать детские футболки или кухонные полотенца, то без этого, конечно же, не обойтись.

Постельное белье перестанет рваться и выцветать: важные нюансы машинной стирки
Узнать подробнее

Кроме того, некоторые пятна — от дезодоранта на платье или от масла на кухонном полотенце — могут перейти и на другие вещи, которые вы стираете.

Обычно одежду замачивают со стиральным порошком, однако можно использовать и некоторые его усилители.

Для этих целей подойдут:

  • сода, которая не только выводит пятна, но и прекрасно смягчает белье.
  • уксус, который не только выводит пятна и освежает цвет, но и устраняет неприятные запахи.
  • хозяйственное мыло, которое чрезвычайно эффективно против практически любых загрязнений.
  • кислородный отбеливатель, который прекрасно выводит пятна с белых вещей.

Замачивать белье меньше чем на 15 минут не имеет смысла. Но также не нужно держать его в воде больше часа. Особенно это касается деликатных тканей, которые быстро портятся.

Если вы стираете вещь вручную, то после замачивания ототрите пятна и выполощите в нескольких водах. Если же вы собираетесь отправить вещи в машинку, то полоскать их не нужно.

Кстати, сегодня многие машинки имеют специальную функцию «Замачивание», которая существенно упрощает процесс стирки.

А вот этим способом можно легко отмыть застывший нагаром чайник.

Как отмыть окна до прозрачности: всего пять капель этого средства и стекла засияют
Узнать подробнее
Читайте также:
Не махровое полотенце, а наждачка: как вернуть мягкость вещам при стиркеМожно ли постирать пуховик в стиральной машине: доводы за и против, полезные лайфхакиСвекровь научила экономить на стирке: теперь делаю только так, и кошелек в порядке
#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Стирка#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Итоги недели: дым без превышений, штрафы за шашлыки и бешенство
Сегодня, 06:22
Известный дизайнер Артемий Лебедев прилетел в Нижний Тагил
Сегодня, 05:04
Тренажеры и шахматные столы: спортплощадку оборудуют в поселке под Нижним Тагилом
Сегодня, 10:37
На Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле появятся бронзовые скульптуры
Сегодня, 10:40
Множество антитеррористических мероприятий состоятся в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:28
Новые метеопосты появятся на трассах в Свердловской области
Сегодня, 12:00