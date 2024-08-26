Не стирайте эти вещи без замачивания, только испортите: полезные лайфхак для стирки

Что же происходит с вещами при замачивании? Моющее средство глубоко проникает в волокна ткани и разрушает грязь. Пятна легче отстирываются, а когда одежда высыхает, от них не остается и следа. Без замачивания можно постирать например, постельное белье, на котором нет никаких загрязнений. Но если вы хотите идеально отстирать детские футболки или кухонные полотенца, то без этого, конечно же, не обойтись.