Не стирайте эти вещи без замачивания, только испортите: полезные лайфхак для стирки

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Каждый человек сам решает, замачивать или не замачивать вещи перед стиркой. Многие люди из-за нехватки времени предпочитают просто забросить вещи в машинку и нажать кнопку «Пуск». Однако проблема в том, что стойкие загрязнения при таком подходе могут и не отстираться. В каких случаях без замачивания не обойтись, рассказывают эксперты портала «Белновости».
Что же происходит с вещами при замачивании? Моющее средство глубоко проникает в волокна ткани и разрушает грязь. Пятна легче отстирываются, а когда одежда высыхает, от них не остается и следа. Без замачивания можно постирать например, постельное белье, на котором нет никаких загрязнений. Но если вы хотите идеально отстирать детские футболки или кухонные полотенца, то без этого, конечно же, не обойтись.
Кроме того, некоторые пятна — от дезодоранта на платье или от масла на кухонном полотенце — могут перейти и на другие вещи, которые вы стираете.
Обычно одежду замачивают со стиральным порошком, однако можно использовать и некоторые его усилители.
Для этих целей подойдут:
Замачивать белье меньше чем на 15 минут не имеет смысла. Но также не нужно держать его в воде больше часа. Особенно это касается деликатных тканей, которые быстро портятся.
Если вы стираете вещь вручную, то после замачивания ототрите пятна и выполощите в нескольких водах. Если же вы собираетесь отправить вещи в машинку, то полоскать их не нужно.
Кстати, сегодня многие машинки имеют специальную функцию «Замачивание», которая существенно упрощает процесс стирки.
А вот этим способом можно легко отмыть застывший нагаром чайник.