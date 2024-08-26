Новые метеопосты появятся на трассах в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:02
Данная техника позволяет определять, посыпана ли дорога от гололеда, а также чистились ли трассы от снега. Кроме того, на оснащении будут экраны, где можно посмотреть погоду, рассказали в областном Департаменте информполитики.
Метеопосты будут расположены на ЕКАДе, а также на дорогах около Бутки, Верхнего Дуброво, Таборов и Верхнего Тагила. В настоящий момент в области установлен 51 метеопост.
Напомним, в Нижнем Тагиле около школы №44 появятся проекционные пешеходные переходы.