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Updated Сегодня, 12:02

Новые метеопосты появятся на трассах в Свердловской области

Новые метеопосты появятся на трассах в Свердловской области

26 августа 2024, 12:00
Фото: 1MI
На трассах в Свердловской области будут установлены шесть новых метеопостов до конца 2024 года.

Данная техника позволяет определять, посыпана ли дорога от гололеда, а также чистились ли трассы от снега. Кроме того, на оснащении будут экраны, где можно посмотреть погоду, рассказали в областном Департаменте информполитики.

Метеопосты будут расположены на ЕКАДе, а также на дорогах около Бутки, Верхнего Дуброво, Таборов и Верхнего Тагила. В настоящий момент в области установлен 51 метеопост.

Напомним, в Нижнем Тагиле около школы №44 появятся проекционные пешеходные переходы.

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