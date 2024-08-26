Президентские премии в размере 200 тысяч рублей получили 36 свердловских педагогов

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В конкурсном отборе победили 55 учителей области. Из них 10 педагогов из Екатеринбурга, шесть из Нижнего Тагила. Победили также два учителя из сельской местности.
Среди победителей лидируют учителя русского языка и литературы.
В регионе каждый год между учителями проходит около 20-ти конкурсов на профессиональное мастерство. В 50% состязаний учителя борются за денежные призы.
Так, в конкурсе на губернаторскую премию победители могут стать обладателями 270 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Свердловской области.
Ранее учитель из Нижнего Тагила победила в региональном конкурсе школьных спортивных клубов.