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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Лучшие из свердловских учителей получили президентские премии 200 тысяч рублей

Президентские премии в размере 200 тысяч рублей получили 36 свердловских педагогов

26 августа 2024, 12:31
Фото: 1MI

Лучшие из свердловских учителей получили президентские премии 200 тысяч рублей

36 лучших учителей из Свердловской области получили президентские премии.

В конкурсном отборе победили 55 учителей области. Из них 10 педагогов из Екатеринбурга, шесть из Нижнего Тагила. Победили также два учителя из сельской местности.

Среди победителей лидируют учителя русского языка и литературы.

В регионе каждый год между учителями проходит около 20-ти конкурсов на профессиональное мастерство. В 50% состязаний учителя борются за денежные призы.

Так, в конкурсе на губернаторскую премию победители могут стать обладателями 270 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Свердловской области.

Ранее учитель из Нижнего Тагила победила в региональном конкурсе школьных спортивных клубов.

Педагоги из Нижнего Тагила стали «находками» среди учителей
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#Екатерина Смирнова#Общество#Конкурс#Учителя#Премия#Екатеринбург
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