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Девочка погибла в ДТП на трассе в Ирбитском районе

Пьяный автомобилист столкнулся с трактором на трассе в Ирбитском районе

26 августа 2024, 07:11
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Девочка погибла в ДТП на трассе в Ирбитском районе

На трассе в Ирбитском районе произошло столкновение автомобиля Ford Focus и трактора. Один человек погиб. Авария случилась 25 августа 2024 года.

Пьяный водитель на дороге не соблюдал расстояние до трактора, который ехал впереди, в результате чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

В случившемся происшествии погибла 15-летняя школьница, которая ехала на заднем сидении. Она была пристегнута ремнем безопасности. Также пострадали водитель и другой пассажир автомобиля. Водитель трактора травм не получил.

Напомним, 24 августа 2024 года в Екатеринбурге столкнулись легковая машина и мотоцикл. В аварии пострадал водитель мототранспорта.

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