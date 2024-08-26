Пьяный автомобилист столкнулся с трактором на трассе в Ирбитском районе

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Пьяный водитель на дороге не соблюдал расстояние до трактора, который ехал впереди, в результате чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В случившемся происшествии погибла 15-летняя школьница, которая ехала на заднем сидении. Она была пристегнута ремнем безопасности. Также пострадали водитель и другой пассажир автомобиля. Водитель трактора травм не получил.
Напомним, 24 августа 2024 года в Екатеринбурге столкнулись легковая машина и мотоцикл. В аварии пострадал водитель мототранспорта.