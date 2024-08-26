Разыскивается пропавшая кошка после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Во время взрыва животное было на пятом этаже. На животе у нее есть шрам после стерилизации. Предположительно, ее могло выкинуть из дома и она убежала, рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».
Известно, что кошку забрала к себе женщина, когда проходили спасательные работы.
Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге местная жительница потеряла свою кошку. Она убежала из дома в коттеджном поселке.