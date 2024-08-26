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Published Сегодня, 09:32

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Updated Сегодня, 09:34

Разыскивается пропавшая кошка после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Разыскивается пропавшая кошка после обрушения дома в Нижнем Тагиле

26 августа 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле ищут шотландскую вислоухую кошку, которая пропала после обрушения многоэтажки на Сибирской улице.

Во время взрыва животное было на пятом этаже. На животе у нее есть шрам после стерилизации. Предположительно, ее могло выкинуть из дома и она убежала, рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».

Фото: Группа ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“»

Известно, что кошку забрала к себе женщина, когда проходили спасательные работы.

Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге местная жительница потеряла свою кошку. Она убежала из дома в коттеджном поселке.

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