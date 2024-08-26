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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В Нижнем Тагиле выберут лучших пеших туристов

Школьники Нижнего Тагила будут ставить палатки, разжигать костры и вязать узлы

26 августа 2024, 12:18

В Нижнем Тагиле выберут лучших пеших туристов

В Нижнем Тагиле пройдут соревнования по технике пешего туризма. К участию приглашаются школьники с шестого по восьмые классы.

Мероприятие состоится 26 сентября в районе горы Голый камень. В состав команды должны входить шесть человек, в том числе не менее двух девочек.

Согласно положению, дети будут устанавливать палатки, разжигать костры, вязать различные туристические узлы. Также участникам предстоит преодолеть яму с шестом и канаву по бревну, переправы методами горизонтального и вертикального маятника, выяснила редакция TagilCity.ru.

Победители, занявшие 1-3 места, будут награждаться подарочными сертификатами и призами.

А редакция TagilCity.ru подготовила материал о самых интересных местах, которые могут посмотреть туристы в Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Соревнования#Школьники#Туризм#Туристы#Екатеринбург
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