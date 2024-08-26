Школьники Нижнего Тагила будут ставить палатки, разжигать костры и вязать узлы

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Мероприятие состоится 26 сентября в районе горы Голый камень. В состав команды должны входить шесть человек, в том числе не менее двух девочек.
Согласно положению, дети будут устанавливать палатки, разжигать костры, вязать различные туристические узлы. Также участникам предстоит преодолеть яму с шестом и канаву по бревну, переправы методами горизонтального и вертикального маятника, выяснила редакция TagilCity.ru.
Победители, занявшие 1-3 места, будут награждаться подарочными сертификатами и призами.
А редакция TagilCity.ru подготовила материал о самых интересных местах, которые могут посмотреть туристы в Свердловской области.