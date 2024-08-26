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Updated Сегодня, 07:36

Свердловская область стала победителем национальной премии по благоустройству

Свердловская область стала победителем национальной премии по благоустройству

26 августа 2024, 07:34
Фото: Изображение Midjourney
Свердловская область стала победителем национальной премии по формированию комфортной городской среды.

В Калуге подвели итоги 5-летней программы «Формирование комфортной городской среды», по итогам которой Свердловская область стала победителем, сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области, подчеркнул, что такого блестящего результата нельзя было бы добиться без слаженной работы чиновников, администраций и подрядчиков.

Во время действия проекта на улучшение городской инфраструктуры выделялось более 9,5 млрд рублей. Строители смогли благоустроить 2792 различных объекта.

Напомним, что в Свердловской области с началом нового учебного года откроются 8 школ после реконструкций и строительства.

Начались работы по благоустройству территории по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле
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