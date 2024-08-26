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Posted Сегодня, 16:37

Published Сегодня, 16:37

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

Свердловские студенты и школьники будут ездить за полцены на пригородных поездах

Свердловские студенты и школьники будут ездить с 50-процентной скидкой на электричках

26 августа 2024, 16:37
Фото: 1MI

Свердловские студенты и школьники будут ездить за полцены на пригородных поездах

С начала осени свердловские студенты-очники и школьники смогут существенно экономить на проезде.

Школьники смогут бесплатно ездить при предъявлении справки с места учебы. Учащиеся вузов для покупки билета необходимо иметь продленный студенческий билет, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Льготой смогут воспользоваться как свердловчане, так и молодые люди из Пермского края и Тюменской области.

При передвижении на электричках в пределах Екатеринбурга с пригородами стоимость одной поездки составит 18 рублей 50 копеек.

В июле в Екатеринбурге снизилась стоимость пересадочного билета.

Названа дата возврата льготы на поезда для пенсионеров Свердловской области
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#Дарья Бобровицкая#Транспорт#Свердловская область#Школьники#Студенты#Проезд#Железная дорога#Билеты#Екатеринбург#Стоимость проезда
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