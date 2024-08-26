Свердловские студенты и школьники будут ездить с 50-процентной скидкой на электричках

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Школьники смогут бесплатно ездить при предъявлении справки с места учебы. Учащиеся вузов для покупки билета необходимо иметь продленный студенческий билет, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Льготой смогут воспользоваться как свердловчане, так и молодые люди из Пермского края и Тюменской области.
При передвижении на электричках в пределах Екатеринбурга с пригородами стоимость одной поездки составит 18 рублей 50 копеек.
В июле в Екатеринбурге снизилась стоимость пересадочного билета.