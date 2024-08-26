tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Светофор на Вагонке в Нижнем Тагиле временно не работает

Светофор на Вагонке в Нижнем Тагиле временно не работает

26 августа 2024, 06:33
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле выключен светофор в Дзержинском районе. Его отключили на несколько часов утром 26 августа 2024 года.

Данный объект на небольшой промежуток времени выведен из работы на пересечении улиц Алтайская — Юности из-за того, что была на некоторое время приостановлена подача электроэнергии, рассказали в местном ЦОДД.

Техническое оснащение снова будет во включенном состоянии в 16:00.

Напомним, в августе 2024 года в Нижнем Тагиле в течение небольшого времени были выключены светофоры в районе Красного Камня.

Это было связано с временным нерабочим состоянием электричества. Они снова вернулись к прежнему режиму работы ближе к вечеру — в 17:00.

Светофоры временно отключены на ГГМ в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Светофор временно перестанет работать на Вагонке в Нижнем ТагилеВ Нижнем Тагиле временно отключен светофор из-за проводящихся работСветофор около ТЦ Depo в Нижнем Тагиле временно отключат
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Вагонка#Светофор#Объект#Отключение#Екатеринбург#ЦОДД
Подпишитесь
Когда это закончится? Вагонка в Нижнем Тагиле снова осталась без горячей воды
24 августа, 06:07
В полиции опровергли мародерство в рухнувшем доме в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:49
Центр города перекроют в Нижнем Тагиле из-за «Кросса нации»
23 августа, 11:25
Вспышка бешенства ожидается в Свердловской области осенью
Вчера, 06:49
«Обидно, что такие люди существуют». В Тагиле вандалы вскрыли иномарку на парковке
24 августа, 06:29
Пенсионерка в Нижнем Тагиле потерялась около ТЦ «Депо»
Вчера, 10:47