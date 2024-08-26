Светофор на Вагонке в Нижнем Тагиле временно не работает

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Данный объект на небольшой промежуток времени выведен из работы на пересечении улиц Алтайская — Юности из-за того, что была на некоторое время приостановлена подача электроэнергии, рассказали в местном ЦОДД.
Техническое оснащение снова будет во включенном состоянии в 16:00.
Напомним, в августе 2024 года в Нижнем Тагиле в течение небольшого времени были выключены светофоры в районе Красного Камня.
Это было связано с временным нерабочим состоянием электричества. Они снова вернулись к прежнему режиму работы ближе к вечеру — в 17:00.