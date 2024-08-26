Требовали видео против СВО: мать срочника из Туринска рассказала о давлении ВСУ

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Страшные дни пережила мать солдата-срочника из Туринска. Сначала ее сын попал в плен в Курской области, а затем ВСУ начали требовать от нее осудить специальную военную операцию. В противном случае они угрожали не включить ее сына в списке на освобождение. Подробностями женщина поделилась с Ura.ru.
Сначала украинцы потребовали сделать фото на фоне стелы в Туринске, а затем попросили сделать видео против России и СВО.
Женщина перестала поддерживать с ними контакт, однако призналась, что ей было очень страшно — она боялась за судьбу своего сына. Один раз солдату удалось связаться с матерью, а после этого она узнала, что он включен в списки на обмен.
Напомним что обмен пленными между Россией и Украиной состоялся в эти выходные. На родину вернулись 115 российских солдат-срочников, захваченных в Курской области.
В июле из украинского плена вернулся ещё один уроженец Свердловской области.