tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Мать попавшего в плен срочника из Туринска рассказала о давлении ВСУ

Требовали видео против СВО: мать срочника из Туринска рассказала о давлении ВСУ

26 августа 2024, 15:59
Фото: 1MI

Мать попавшего в плен срочника из Туринска рассказала о давлении ВСУ

Солдат-срочник по имени Максим из Туринска попал в плен в Курской области. После этого представители ВСУ начали требовать от его матери записать видео против СВО.

Страшные дни пережила мать солдата-срочника из Туринска. Сначала ее сын попал в плен в Курской области, а затем ВСУ начали требовать от нее осудить специальную военную операцию. В противном случае они угрожали не включить ее сына в списке на освобождение. Подробностями женщина поделилась с Ura.ru.

Сначала украинцы потребовали сделать фото на фоне стелы в Туринске, а затем попросили сделать видео против России и СВО.

Женщина перестала поддерживать с ними контакт, однако призналась, что ей было очень страшно — она боялась за судьбу своего сына. Один раз солдату удалось связаться с матерью, а после этого она узнала, что он включен в списки на обмен.

Напомним что обмен пленными между Россией и Украиной состоялся в эти выходные. На родину вернулись 115 российских солдат-срочников, захваченных в Курской области.

В июле из украинского плена вернулся ещё один уроженец Свердловской области.

Освободившийся из украинского плена свердловчанин останется в Москве на реабилитацию
Узнать подробнее
Читайте также:
Плененный украинцами житель Свердловской области возвратился на РодинуБастрыкин проконтролирует дело о похищении отцом близнецов в Екатеринбурге«Самый лучший муж и папа»: в Нижнем Тагиле на Вагонке похоронили участника СВО
#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Мать#Туринск#Солдат#Екатеринбург#СВО#Плен#Обмен пленными
Подпишитесь
Итоги недели: дым без превышений, штрафы за шашлыки и бешенство
Сегодня, 06:22
В Екатеринбурге продлили арест обвиняемой в убийстве 6-летнего мальчика
Сегодня, 14:36
Тренажеры и шахматные столы: спортплощадку оборудуют в поселке под Нижним Тагилом
Сегодня, 10:37
В Нижнем Тагиле семья осталась без дома из-за неисправного дымохода
Сегодня, 15:06
Множество антитеррористических мероприятий состоятся в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:28