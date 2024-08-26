Тренажеры и шахматные столы: спортплощадку оборудуют в поселке под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Этот проект инициировали жители Уральца. То есть, средства на строительство будут выделены из областного и местного бюджета. Кроме того, часть денег заплатят юрлицо и сами посельчане.
Работы будут проводиться на улице Ленина, 13. Подрядчику, который выиграет тендер, необходимо сдать объект к 31 октября 2024 года.
Там поставят тренажеры, шахматные столы с пуфиками, скамейки со спинками и урны. Также на территории появится информационный стенд. После монтажа строителям необходимо вывезти с площадки мусор. Общее число благополучателей составит 1,6 тысячи человек, 500 из которых — дети, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что в Нижнем Тагиле планируется возвести новый скейт-парк на Гальяно-Горбуновском массиве.