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Updated Сегодня, 10:39

Под Нижним Тагилом появится новая спортплощадка

Тренажеры и шахматные столы: спортплощадку оборудуют в поселке под Нижним Тагилом

26 августа 2024, 10:37
Фото: 1MI

Под Нижним Тагилом появится новая спортплощадка

В поселке Уралец под Нижним Тагилом планируется оборудовать для местных жителей новую спортплощадку за 970 тысяч рублей.

Этот проект инициировали жители Уральца. То есть, средства на строительство будут выделены из областного и местного бюджета. Кроме того, часть денег заплатят юрлицо и сами посельчане.

Работы будут проводиться на улице Ленина, 13. Подрядчику, который выиграет тендер, необходимо сдать объект к 31 октября 2024 года.

Там поставят тренажеры, шахматные столы с пуфиками, скамейки со спинками и урны. Также на территории появится информационный стенд. После монтажа строителям необходимо вывезти с площадки мусор. Общее число благополучателей составит 1,6 тысячи человек, 500 из которых — дети, выяснила редакция TagilCity.ru.

Фото: Проектная документация

Напомним, что в Нижнем Тагиле планируется возвести новый скейт-парк на Гальяно-Горбуновском массиве.

Спортзал и спортплощадка появятся в школах под Нижним Тагилом
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