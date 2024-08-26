Тысячи людей собрались на военном полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:22
Состязания среди силовиков состоялись 25 августа.
Более 4000 екатеринбуржцев посетили соревнования «Вызов», которые проходили в Свердловской области в течение трех дней.
Команды победителей получили денежные призы в размере 100 тысяч рублей.
Зрители смогли воочию увидеть процесс спасения раненых на поле боя и как военные уничтожают беспилотники. Конечно, была и стрельба из всех видов оружия.
В завершение трехдневных состязаний для участников и гостей спел Александр Маршал.