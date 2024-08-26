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Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

В Екатеринбурге тысячи людей собрались на военном полигоне

Тысячи людей собрались на военном полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге

26 августа 2024, 06:20
Фото: 1MI

В Екатеринбурге тысячи людей собрались на военном полигоне

В Свердловской области множество людей собрались к военному полигону посмотреть на соревнования спецназовцев.

Состязания среди силовиков состоялись 25 августа.

Более 4000 екатеринбуржцев посетили соревнования «Вызов», которые проходили в Свердловской области в течение трех дней.

Команды победителей получили денежные призы в размере 100 тысяч рублей.

Зрители смогли воочию увидеть процесс спасения раненых на поле боя и как военные уничтожают беспилотники. Конечно, была и стрельба из всех видов оружия.

В завершение трехдневных состязаний для участников и гостей спел Александр Маршал.

Жителям Екатеринбурга впервые покажут соревнования спецназа
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#Екатерина Смирнова#Общество#Соревнования#Учения#Спецназ#Военные#Люди#Екатеринбург
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