В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге сработала сигнализация

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Людей, которые в это время находились в здании аэропорта, попросили выйти, так как было замечено задымление. Однако, по словам очевидицы, они не понимали, куда им нужно идти, а никто из сотрудников к ним не подошел, пишет Ура.ру.
Через некоторое время стало понятно, что сработала пожарная сигнализация, однако возгорание найдено не было. Аэропорт продолжил работать, рассказали представители Кольцово.
Напомним, в августе 2024 года в аэропорту Кольцово из-за ложной тревоги люди создали давку, когда спешно покидали здание.