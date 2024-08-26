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Published Сегодня, 03:27

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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге сработала сигнализация

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге сработала сигнализация

26 августа 2024, 03:27
Фото: Изображение Midjourney
Сигнал тревоги раздался в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Инцидент случился ночью 26 августа 2024 года.

Людей, которые в это время находились в здании аэропорта, попросили выйти, так как было замечено задымление. Однако, по словам очевидицы, они не понимали, куда им нужно идти, а никто из сотрудников к ним не подошел, пишет Ура.ру.

Через некоторое время стало понятно, что сработала пожарная сигнализация, однако возгорание найдено не было. Аэропорт продолжил работать, рассказали представители Кольцово.

Напомним, в августе 2024 года в аэропорту Кольцово из-за ложной тревоги люди создали давку, когда спешно покидали здание.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Кольцово#Пассажиры#ЧП#Аэропорт#Сигнализация#18+#Екатеринбург#Пожарная сигнализация#Инцидент
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