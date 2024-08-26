В Челябинской области снизились цены на свеклу и поездки в Египет

В июле этого года, по данным Росстата, цены на ряд товаров и услуг в регионе значительно снизились. В числе подешевевших — свекла и путевки в Египет, сообщили в Контрольно-счетной палате области.