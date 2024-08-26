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Updated Сегодня, 06:43

В Челябинской области снизились цены на свеклу и поездки в Египет

26 августа 2024, 06:41
В июле этого года, по данным Росстата, цены на ряд товаров и услуг в регионе значительно снизились. В числе подешевевших — свекла и путевки в Египет, сообщили в Контрольно-счетной палате области.

Среди продовольственных товаров ощутимее всего подешевели свекла (61,4 рубля за килограмм, -15,6%), бананы (141,9 рубля, -9,6%), помидоры (172,5 рубля, -8,7%), морковь (61,3 рубля, -7,3%) и груши (205 рублей, -6,4%). В категории непродовольственных товаров сильнее всего снизились цены на туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи (3,6 тысячи рублей, -6,2%), Эргоферон (454,8 рубля за 20 таблеток, -5,7%) и мазь Левомеколь (186,7 рубля за штуку, -5,1%), пишет УралПолит.Ru.

Среди услуг в Челябинской области подешевели поездки на отдых в Египет (86,2 тысячи рублей, -10,5%), проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования (555,7 рубля за 100 километров пути, -6,4%), аренда однокомнатной квартиры у частных лиц (17,9 тысячи рублей в месяц, -3,5%) и годовая стоимость КАСКО (61,2 тысячи рублей, -0,8%).

УралПолитRu считает, что снижение цен на перечисленные товары и услуги может быть связано с тем, что в июле в Челябинской области показатели годовой инфляции (7,5%) оказались ниже, чем по Уральскому федеральному округу (8,1%) и России в целом (9,13%).

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