В Екатеринбурге начался суд над опекуном, обвиняемой в убийстве малыша Далера

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
26 августа начался суд над Вероникой Наумовой, ее обвиняют в убийстве и истязании 5-летнего Далера на почве национальной ненависти.
Следствие выяснило, что 2 декабря 2023 года Наумова связала мальчика скотчем, избила обувной ложкой, утопила в ванной и спрятала тело в гараже. И только через полгода сообщила о якобы пропаже ребенка. Тело малыша разложилось так сильно, что судмедэкспертам пришлось 3 раза проводить исследования, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.
К пыткам над Далером опекунша привлекала и других своих воспитанников. Одним из них является Даниил Егольников, его обвиняют в 11 эпизодах насилия и ограничения свободы Далера.
Наумова также рассказала о регулярных наказаниях ребенка. По ее словам, он мог стоять по полдня в углу из-за воровства еды. А из-за лунатизма ребенка привязывали к кровати.
В причастии к убийству обвиняют мужа Наумовой и бывшую заведующую детским садом, куда ходил Далер. На судебном заседании опекун вступилась за своего мужа, сказав, что с предъявленным ему обвинением не согласна. Якобы он очень любил всех их детей, сообщает URA.RU.
Напомним, что 19 августа суд вынес приговор сотруднице опеки, которая отвечала за убитого Далера. Ее обвинили в служебном подлоге. Вместо того чтобы проверить семью, она просто составила документы о том, что все хорошо.