В Екатеринбурге начался суд над опекуном, обвиняемой в убийстве малыша Далера

В причастии к убийству обвиняют мужа Наумовой и бывшую заведующую детским садом, куда ходил Далер. На судебном заседании опекун вступилась за своего мужа, сказав, что с предъявленным ему обвинением не согласна. Якобы он очень любил всех их детей, сообщает URA.RU.