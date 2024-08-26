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В Екатеринбурге начался суд над опекуном, обвиняемой в убийстве малыша Далера

В Екатеринбурге начался суд над опекуном, обвиняемой в убийстве малыша Далера

26 августа 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге начался суд над Вероникой Наумовой, опекуном убитого Далера. Стали известны подробности убийства.

26 августа начался суд над Вероникой Наумовой, ее обвиняют в убийстве и истязании 5-летнего Далера на почве национальной ненависти.

Следствие выяснило, что 2 декабря 2023 года Наумова связала мальчика скотчем, избила обувной ложкой, утопила в ванной и спрятала тело в гараже. И только через полгода сообщила о якобы пропаже ребенка. Тело малыша разложилось так сильно, что судмедэкспертам пришлось 3 раза проводить исследования, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

К пыткам над Далером опекунша привлекала и других своих воспитанников. Одним из них является Даниил Егольников, его обвиняют в 11 эпизодах насилия и ограничения свободы Далера.

Наумова также рассказала о регулярных наказаниях ребенка. По ее словам, он мог стоять по полдня в углу из-за воровства еды. А из-за лунатизма ребенка привязывали к кровати.

В причастии к убийству обвиняют мужа Наумовой и бывшую заведующую детским садом, куда ходил Далер. На судебном заседании опекун вступилась за своего мужа, сказав, что с предъявленным ему обвинением не согласна. Якобы он очень любил всех их детей, сообщает URA.RU.

Напомним, что 19 августа суд вынес приговор сотруднице опеки, которая отвечала за убитого Далера. Ее обвинили в служебном подлоге. Вместо того чтобы проверить семью, она просто составила документы о том, что все хорошо.

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