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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

В Екатеринбурге полиция и СОБР проверили 182 мигранта

В Екатеринбурге полиция и СОБР проверили 182 мигранта. 18 оказались нелегалами

26 августа 2024, 13:45
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге полиция и СОБР проверили 182 мигранта

В Екатеринбурге прошла массовая проверка мигрантов.

В результате проверки выяснилось, что из почти двухсот иностранных граждан 18 проживают в Российской Федерации незаконно. Их задержали и позднее выдворят за пределы страны.

Кроме того, более 30 человек получили повестки для постановки на воинский учет.

Со всеми мигрантами, проживающими в России законно, провели беседу. Им предложили участие в спецоперации.

Ранее мигранта с наркотиками задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге задержали мигранта по подозрению в наркоторговле
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#Екатерина Смирнова#Общество#Рейд#Нелегальный мигрант#Екатеринбург#Профилактический рейд
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