В Екатеринбурге полиция и СОБР проверили 182 мигранта. 18 оказались нелегалами

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В результате проверки выяснилось, что из почти двухсот иностранных граждан 18 проживают в Российской Федерации незаконно. Их задержали и позднее выдворят за пределы страны.
Кроме того, более 30 человек получили повестки для постановки на воинский учет.
Со всеми мигрантами, проживающими в России законно, провели беседу. Им предложили участие в спецоперации.
Ранее мигранта с наркотиками задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге.