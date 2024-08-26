В Екатеринбурге продлили арест обвиняемой в убийстве 6-летнего мальчика

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
26 августа прошло первое заседание над Вероникой Наумовой, ее обвиняют в 62 различных преступлениях, в том числе убийство, истязание, незаконное лишение свободы и других. Суд оставил ее в СИЗО до 28 января 2025 года. Судебный процесс продолжится 28 октября.
Напомним, что 26 августа следователи опубликовали видео, где опекун показывает, как убила мальчика. Она связала его скотчем, избила обувной ложкой, утопила в ванной и спрятала тело в гараже.
25 августа стало известно о жителе Ирбита, который зарезал девушку за отказ вступать с ним в интимную связь. Он нанес ей несколько ударов ножом, от чего девушка скончалась.