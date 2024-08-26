В Екатеринбурге продлили арест обвиняемой в убийстве 6-летнего мальчика

26 августа прошло первое заседание над Вероникой Наумовой, ее обвиняют в 62 различных преступлениях, в том числе убийство, истязание, незаконное лишение свободы и других. Суд оставил ее в СИЗО до 28 января 2025 года. Судебный процесс продолжится 28 октября.