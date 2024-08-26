В Екатеринбурге следователи начали проверку после падения девочки с качели

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Следователи проведут проверку на наличие признаков оказания услуг, не отвечающих правилам безопасности, сообщают в пресс-службе Следственного комитета.
Напомним, что инцидент произошел 26 августа в Екатеринбурге на улице Покосной, 1. Одна из цепей, на которой держалась качель, оборвалась, из-за этого ребенок получил серьезную травму.
15 августа Следственный комитет начал проверку по такой же статье. На этот раз в поле зрение силовиков попала поликлиника. Маленькая девочка вместе с мамой шли на прием, но из-за плохого асфальта они споткнулись, и девочка разбила голову о лестницу.