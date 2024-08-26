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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

В Екатеринбурге следователи начали проверку после падения девочки с качели

В Екатеринбурге следователи начали проверку после падения девочки с качели

26 августа 2024, 15:25
Фото: 1MI
В Екатеринбурге Следственный комитет начал проверку после обрыва цепи качели, из-за которой девочка получила травму.

Следователи проведут проверку на наличие признаков оказания услуг, не отвечающих правилам безопасности, сообщают в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, что инцидент произошел 26 августа в Екатеринбурге на улице Покосной, 1. Одна из цепей, на которой держалась качель, оборвалась, из-за этого ребенок получил серьезную травму.

15 августа Следственный комитет начал проверку по такой же статье. На этот раз в поле зрение силовиков попала поликлиника. Маленькая девочка вместе с мамой шли на прием, но из-за плохого асфальта они споткнулись, и девочка разбила голову о лестницу.

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