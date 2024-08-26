В Екатеринбурге следователи начали проверку после падения девочки с качели

15 августа Следственный комитет начал проверку по такой же статье. На этот раз в поле зрение силовиков попала поликлиника. Маленькая девочка вместе с мамой шли на прием, но из-за плохого асфальта они споткнулись, и девочка разбила голову о лестницу.