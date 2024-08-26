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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В Екатеринбурге снова взяли под стражу застройщика-обманщика

В Екатеринбурге снова взяли под стражу застройщика-обманщика

26 августа 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге снова взяли под стражу Александра Фрибуса-старшего, который обманул представителей МЧС при реконструкции зданий.

27 июля 2023 года он получил 5 лет условно. 26 августа мошеннику изменили приговор. Теперь его ждет 5 лет тюрьмы. Фрибуса взяли под стражу в зале суда. Часть дела о компенсации МЧС будут рассматривать отдельно, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, что Фрибуса осудили за хищение денежных средств, предоставление поддельных документов при заключении контракта с МЧС на реконструкцию и строительство зданий.

23 августа стало известно о девушке, которая отдала мошеннику 14 млн рублей из сейфа отца. Парень так изящно манипулировал чувствами пострадавшей, что та до конца не могла поверить, что он обманщик.

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