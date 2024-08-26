В Екатеринбурге снова взяли под стражу застройщика-обманщика

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
27 июля 2023 года он получил 5 лет условно. 26 августа мошеннику изменили приговор. Теперь его ждет 5 лет тюрьмы. Фрибуса взяли под стражу в зале суда. Часть дела о компенсации МЧС будут рассматривать отдельно, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.
Напомним, что Фрибуса осудили за хищение денежных средств, предоставление поддельных документов при заключении контракта с МЧС на реконструкцию и строительство зданий.
23 августа стало известно о девушке, которая отдала мошеннику 14 млн рублей из сейфа отца. Парень так изящно манипулировал чувствами пострадавшей, что та до конца не могла поверить, что он обманщик.