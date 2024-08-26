В Екатеринбурге снова взяли под стражу застройщика-обманщика

27 июля 2023 года он получил 5 лет условно. 26 августа мошеннику изменили приговор. Теперь его ждет 5 лет тюрьмы. Фрибуса взяли под стражу в зале суда. Часть дела о компенсации МЧС будут рассматривать отдельно, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.