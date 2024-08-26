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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

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Updated Сегодня, 12:00

В Свердловской области бывший заключенный зарезал свою возлюбленную

В Качканаре зэк напал на женщину в подъезде на глазах у соседей

26 августа 2024, 11:58
Фото: 1MI

В Свердловской области бывший заключенный зарезал свою возлюбленную

В Качканаре бывший заключенный убил свою возлюбленную.

Трагедия произошла 21 августа.

Мужчина на днях вышел из тюрьмы и подкараулил в подъезде свою возлюбленную. Преступник напал на жертву, когда та возвращалась с работы. Он ударил ее ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

У нее остался маленький ребенок. В этом году он пойдет в первый класс.

Преступника задержали на месте происшествия. Он заключен под стражу, сообщает пресс-служба свердловского главка МВД.

Ранее в Екатеринбурге бомж надругался над мужчиной и лишил его жизни.

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