В Качканаре зэк напал на женщину в подъезде на глазах у соседей

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
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Updated Сегодня, 12:00
Трагедия произошла 21 августа.
Мужчина на днях вышел из тюрьмы и подкараулил в подъезде свою возлюбленную. Преступник напал на жертву, когда та возвращалась с работы. Он ударил ее ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.
У нее остался маленький ребенок. В этом году он пойдет в первый класс.
Преступника задержали на месте происшествия. Он заключен под стражу, сообщает пресс-служба свердловского главка МВД.
Ранее в Екатеринбурге бомж надругался над мужчиной и лишил его жизни.