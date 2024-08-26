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Published Сегодня, 05:58

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Найден мертвым в лесу в Нижнем Тагиле пропавший пенсионер

В лесу в Нижнем Тагиле найден пропавший пенсионер

26 августа 2024, 05:58
Фото: Изображение Midjourney

Найден мертвым в лесу в Нижнем Тагиле пропавший пенсионер

В лесу в Нижнем Тагиле найден умершим 73-летний Виктор Новосельцев, который пропал несколько дней назад. Его нашли 23 августа 2024 года.

Тело умершего мужчины было обнаружено в лесном массиве в районе Рудника, рассказали сотрудники регионального поискового отряда «Феникс».

При каких обстоятельствах и почему скончался тагильчанин — в настоящий момент неизвестно.

Напомним, пенсионер пропал 15 августа 2024 года. Он ушел из сада «Роща» в лес и обратно не пришел. Вскоре после его исчезновения начались поиски. Известно, что местному жителю нужна была медицинская помощь.

Завершены поиски пенсионера из Нижнего Тагила
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