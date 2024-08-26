В лесу в Нижнем Тагиле найден пропавший пенсионер

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Тело умершего мужчины было обнаружено в лесном массиве в районе Рудника, рассказали сотрудники регионального поискового отряда «Феникс».
При каких обстоятельствах и почему скончался тагильчанин — в настоящий момент неизвестно.
Напомним, пенсионер пропал 15 августа 2024 года. Он ушел из сада «Роща» в лес и обратно не пришел. Вскоре после его исчезновения начались поиски. Известно, что местному жителю нужна была медицинская помощь.