В Нижнем Тагиле семья осталась без дома из-за неисправного дымохода

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Вечером 24 августа на улице Радистов в Нижнем Тагиле сгорела часть дома и баня. Пожару был поставлен самый высокий ранг сложности, в тушении участвовали 5 расчетов МЧС. Пострадавших нет, сообщают в пресс-службе МЧС.
Теперь мужчина, работающий в «Автоките», и его семья остались без жилья.
Напомним, что 13 августа в Екатеринбурге около ТЦ «Мега» загорелся и выгорел частный дом. Хозяйка считает, что дом подожгли намеренно. За несколько дней до пожара ей угрожал мужчина. Девушка занимается эко-активизмом и вела борьбу за сохранение озера в Екатеринбурге.