tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

В Нижнем Тагиле семья осталась без дома из-за неисправного дымохода

В Нижнем Тагиле семья осталась без дома из-за неисправного дымохода

26 августа 2024, 15:06
Фото: Сообщество «Вконтакте» Автокит. Кузовной ремонт Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле из-за сломанного дымохода загорелась баня. Огонь охватил не только баню, но и часть жилого дома.

Вечером 24 августа на улице Радистов в Нижнем Тагиле сгорела часть дома и баня. Пожару был поставлен самый высокий ранг сложности, в тушении участвовали 5 расчетов МЧС. Пострадавших нет, сообщают в пресс-службе МЧС.

Теперь мужчина, работающий в «Автоките», и его семья остались без жилья.

Напомним, что 13 августа в Екатеринбурге около ТЦ «Мега» загорелся и выгорел частный дом. Хозяйка считает, что дом подожгли намеренно. За несколько дней до пожара ей угрожал мужчина. Девушка занимается эко-активизмом и вела борьбу за сохранение озера в Екатеринбурге.

В Каменске-Уральском загорелось арт-кафе с посетителями внутри
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге выписали пожилого мужчину, который провел под завалами 17 часовВ Нижнем Тагиле ремонтируют дом рядом с рухнувшей пятиэтажкойВ Нижнем Тагиле жители трех домов на Вагонке остались без горячей воды
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Свердловская область#Дом#Баня#Погорельцы#Сгорел#Екатеринбург#Инцидент#Дымоход
Подпишитесь
Итоги недели: дым без превышений, штрафы за шашлыки и бешенство
Сегодня, 06:22
В Екатеринбурге продлили арест обвиняемой в убийстве 6-летнего мальчика
Сегодня, 14:36
Тренажеры и шахматные столы: спортплощадку оборудуют в поселке под Нижним Тагилом
Сегодня, 10:37
Множество антитеррористических мероприятий состоятся в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:28
Требовали видео против СВО: мать срочника из Туринска рассказала о давлении ВСУ
Сегодня, 15:59