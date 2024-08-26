В Нижнем Тагиле семья осталась без дома из-за неисправного дымохода

Напомним, что 13 августа в Екатеринбурге около ТЦ «Мега» загорелся и выгорел частный дом. Хозяйка считает, что дом подожгли намеренно. За несколько дней до пожара ей угрожал мужчина. Девушка занимается эко-активизмом и вела борьбу за сохранение озера в Екатеринбурге.